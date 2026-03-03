Traore bị yêu cầu dừng tập tạ

HLV Nuno Espirito Santo tiết lộ tiền vệ Adama Traore không cần chú trọng việc phát triển cơ bắp trong giai đoạn này.

Traore sở hữu cơ bắp ấn tượng. Ảnh: Reuters.

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận West Ham gặp Fulham vào rạng sáng 5/3, HLV Nuno Santo cho biết quyết định xuất phát từ nền tảng thể chất đáng kinh ngạc của Traore. Theo ông, cơ bắp cuồn cuộn của cầu thủ 30 tuổi hoàn toàn là do di truyền, và anh không cần nâng tạ để cải thiện vóc dáng vốn đã săn chắc.

"Thể chất của cậu ấy thật sự phi thường. Đó là yếu tố di truyền và đã như vậy trong nhiều năm. Tôi nói với cậu ấy nên tránh xa phòng gym. Trọng lượng cơ thể hiện tại là đủ rồi. Traore vẫn thực hiện các bài tập phòng ngừa chấn thương, nhưng sẽ không tập nâng tạ", HLV Santo nhấn mạnh.

Traore gia nhập West Ham từ Fulham trong kỳ chuyển nhượng tháng 1. Trước đó, anh từng có quãng thời gian làm việc rất thành công cùng HLV Santo tại Wolves giai đoạn 2018-2021. Tuy nhiên, kể từ khi cập bến West Ham, tiền vệ này chưa có suất đá chính tại Premier League.

Traore nổi bật với khối cơ bắp ấn tượng. Năm 2020, anh gây chú ý khi tuyên bố bản thân không tập tạ như nhiều nguồn đồn đoán. "Việc tập gym của tôi được hướng dẫn bởi HLV cá nhân, nhưng tôi không tập tạ. Di truyền của tôi là vậy và nó khiến cơ bắp phát triển rất nhanh", Traore từng chia sẻ.

Thời điểm đó, Traore đạt tốc độ trung bình 35,4 km/h, thuộc nhóm cầu thủ nhanh nhất Premier League. Traore là sản phẩm của lò đào tạo trẻ Barcelona nhưng không thể cạnh tranh vị trí ở đội một. Sau đó, anh tỏa sáng tại Premier League nhờ tốc độ và sức mạnh vượt trội.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Highlights Liverpool 5-2 West Ham Rạng sáng 1/3, Liverpool xuất sắc đả bại West Ham với tỷ số 5-2 thuộc vòng 28 Premier League.