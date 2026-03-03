Vidal gây sốc khi tuyên bố giỏi hơn Pirlo, Alonso

Tiền vệ người Chile, Arturo Vidal, khiến dư luận dậy sóng với những phát ngôn thẳng thắn gây tranh cãi.

Vidal có phát ngôn gây sốc.

Trong lần xuất hiện trên podcast Enfocados, Vidal không ngần ngại tự xếp mình trên hàng loạt tên tuổi lẫy lừng ở vị trí tiền vệ trung tâm của bóng đá thế giới.

Khi được hỏi liệu có cho rằng mình hay hơn những tiền vệ hàng đầu cùng thời hay không, Vidal trả lời dứt khoát và đầy tự tin. Nhắc đến Sergio Busquets, anh thừa nhận: "Cậu ấy là số 5 hay nhất. Nhưng tôi làm được mọi thứ, điều đó khiến tôi giỏi hơn".

Với Xabi Alonso, cựu sao Juventus cũng không hề né tránh: "Tôi giỏi hơn Xabi. Anh ấy có cú sút tuyệt vời, nhưng từng gọi tôi là ông chủ". Phát biểu này nhanh chóng thu hút sự chú ý, bởi Alonso vốn được xem là một trong những tiền vệ điều phối bóng hàng đầu châu Âu suốt hơn một thập kỷ.

Không chỉ Alonso, Vidal còn tự xếp bản thân vượt trội hơn Casemiro, bất chấp tiền vệ người Brazil có những năm tháng huy hoàng tại Real Madrid với vô số danh hiệu.

Vidal so sánh bản thân với Pirlo.

Tuy nhiên, phát ngôn gây sốc nhất là khi Vidal so sánh mình với huyền thoại Andrea Pirlo. "Tôi cũng giỏi hơn Pirlo. Anh ấy là một huyền thoại, một cầu thủ phi thường, nhưng tôi hoàn hảo. Tôi tấn công, phòng ngự, chiến đấu, bật nhảy, ghi bàn bằng đầu, tạt bóng. Để cạnh tranh với những cầu thủ đẳng cấp đó, bạn phải hoàn hảo. Và Pirlo nhường tôi đá phạt đền là có lý do", Vidal nói thêm.

Những tuyên bố mạnh mẽ của Vidal lập tức tạo nên làn sóng tranh luận trên mạng xã hội. Dù không thể phủ nhận sự nghiệp lẫy lừng với hàng loạt danh hiệu, tiền vệ người Chile vẫn vấp phải nhiều chỉ trích vì phát ngôn có phần ngạo mạn và cảm tính.

Trong quá khứ, Vidal từng khoác áo Juventus, Barcelona, Bayern Munich và Inter Milan. Hiện anh thi đấu cho Colo-Colo tại giải VĐQG Chile.

