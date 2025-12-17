Cựu trọng tài World Cup khẳng định Việt Nam không việt vị

Quyết định thổi việt vị gây tranh cãi trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines tối 17/12 tạo ra làn sóng phản ứng.

Tình huống tranh cãi trong trận chung kết bóng đá nữ tại SEA Games 33.

Một cựu trọng tài hàng đầu Đông Nam Á, từng làm việc tại World Cup 2010, cho rằng tổ trọng tài mắc sai lầm nghiêm trọng khi không công nhận bàn thắng hợp lệ của tuyển nữ Việt Nam. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, vị trọng tài giàu kinh nghiệm này đánh giá công tác điều hành trận chung kết chưa đáp ứng được yêu cầu của một trận đấu đỉnh cao khu vực. Theo ông, sai sót không chỉ đến từ trọng tài biên mà còn phản ánh sự thiếu quyết đoán của trọng tài chính.

“Trọng tài biên mắc lỗi, nhưng trọng tài chính mới là người có quyền và trách nhiệm cuối cùng. Trọng tài chính có đủ góc nhìn để thấy rõ tình huống”, vị trọng tài phân tích.

Theo nhận định của ông, cầu thủ Việt Nam ghi bàn băng lên từ phía sau hàng phòng ngự Philippines. Thời điểm bóng được chuyền, cầu thủ này đứng ở vị trí hợp lệ, không hề vượt qua hàng việt vị. Vì vậy, việc căng cờ báo lỗi là không chính xác.

“Đó không phải là một tình huống việt vị. Trọng tài chính hoàn toàn có thể quan sát và sửa sai nếu đọc đúng diễn biến”, ông nhấn mạnh.

Vị trọng tài từng làm việc tại World Cup 2010 cho rằng kinh nghiệm điều hành các trận đấu lớn là yếu tố then chốt trong những thời khắc quyết định. Ở một trận chung kết SEA Games, nơi áp lực và tốc độ đều rất cao, trọng tài cần bản lĩnh để đưa ra quyết định độc lập, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào trợ lý.

Sai sót này, theo ông, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả trận đấu mà còn tác động mạnh tới tâm lý cầu thủ và cục diện chung của giải. Trong bối cảnh bóng đá nữ khu vực đang phát triển nhanh, chất lượng trọng tài cần được nâng tầm tương xứng.

Nhận định từ một trọng tài dày dạn kinh nghiệm quốc tế càng khiến tình huống gây tranh cãi ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 trở thành chủ đề nóng, đồng thời đặt ra dấu hỏi lớn về năng lực điều hành của đội ngũ trọng tài ở những trận đấu mang tính quyết định.