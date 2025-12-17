Steve Darby: 'Quyết định đáng xấu hổ ở chung kết SEA Games'

Trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games tối 17/12, quyết định không công nhận bàn thắng của đội tuyển Việt Nam trong hiệp 1 thổi bùng tranh cãi lớn, khi nhiều góc quay cho thấy tình huống này không hề việt vị.

Ở pha bóng gây tranh cãi, cầu thủ Việt Nam băng xuống nhận bóng trong tư thế hợp lệ rồi thực hiện đường căng ngang vào khu vực cấm địa. Thời điểm bóng rời chân người tạt, tiền đạo Việt Nam đứng cao hơn hàng thủ Philippines một khoảng đáng kể và không vi phạm luật việt vị. Dù vậy, trọng tài biên vẫn căng cờ, khiến bàn thắng bị từ chối trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ Việt Nam.

Cựu HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam, Steve Darby, thẳng thắn chỉ trích quyết định của tổ trọng tài. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông Darby cho rằng đây là một sai lầm khó chấp nhận ở cấp độ chung kết SEA Games. “Đó là một quyết định đáng xấu hổ. Trọng tài biên không hiểu trận đấu. Cầu thủ tạt bóng đứng ở vị trí hợp lệ khi nhận bóng, và khi đường chuyền được thực hiện, tiền đạo Việt Nam rõ ràng không việt vị,” ông Darby nhấn mạnh.

Cựu thuyền trưởng tuyển nữ Việt Nam cho biết thêm: "Tôi không thích VAR là mấy... Song, trong tình huống này, thì rõ ràng sự can thiệp (xuất hiện) của VAR là điều cần thiết".

Theo đánh giá của giới chuyên môn, sai sót này xuất phát từ việc trọng tài biên xác định sai thời điểm chuyền bóng, yếu tố then chốt trong các tình huống việt vị. Trong bối cảnh một trận chung kết căng thẳng, quyết định này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả, mà còn tác động mạnh đến tâm lý thi đấu của đội tuyển Việt Nam.

Tranh cãi quanh pha bóng tiếp tục lan rộng sau trận đấu, làm dấy lên câu hỏi về chất lượng công tác trọng tài tại SEA Games, đặc biệt ở những trận cầu có tính chất quyết định. Với đội tuyển nữ Việt Nam, đây là tình huống để lại nhiều tiếc nuối, khi một pha phối hợp chuẩn xác đã không được ghi nhận đúng như những gì diễn ra trên sân.