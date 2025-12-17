Á quân quyền anh Olympic bức xúc: 'Cứ trao HCV cho Thái Lan là xong'

Làng quyền anh Đông Nam Á rúng động sau phản ứng gay gắt của võ sĩ Philippines Nesthy Alcayde Petecio. Á quân Olympic bị xử thua ở bán kết hạng 63 kg nữ ở SEA Games 33 hôm 14/12.

Dòng trạng thái của nhà á quân Olympic 2020.

Trên trang cá nhân, Petecio đăng tải dòng trạng thái đầy chua chát: "Cứ trao thẳng HCV cho chủ nhà Thái Lan là xong. Thi đấu làm gì cho thêm phần khó khăn khi kết quả cũng không thay đổi. Thật xấu hổ".

Phản ứng xuất hiện sau trận đấu mà theo đánh giá của giới chuyên môn, Petecio tung ra nhiều đòn rõ ràng, hiệu quả hơn trước đối thủ Indonesia. Tuy nhiên, khi trọng tài công bố kết quả, chiến thắng lại thuộc về võ sĩ Indonesia, khiến Petecio chỉ nở một nụ cười mỉa mai trên sàn đấu. Đối thủ của cô sau đó giành vé vào chung kết gặp võ sĩ chủ nhà Thái Lan.

Ủy ban Thể thao Philippines bức xúc: "Dù kiểm soát thế trận và áp đảo phần lớn thời gian thi đấu, Nesthy Petecio – võ sĩ hai lần giành huy chương Olympic, vẫn phải nhận thất bại sít sao theo quyết định chia điểm trước Hasanah Huswatun (Indonesia) ở bán kết hạng 63 g nữ môn quyền anh tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan".

Petecio là võ sĩ quyền anh đẳng cấp Olympic.

Không chỉ dừng ở một cá nhân, Liên đoàn Quyền anh Philippines (SBP) chính thức gửi đơn khiếu nại tới Ban tổ chức SEA Games 33. Chủ tịch SBP Ricky Vargas cho biết, chỉ trong 6 ngày thi đấu có tới 9 võ sĩ Thái Lan lọt vào chung kết, con số mà ông cho là rất khó chấp nhậnnếu nhìn vào diễn biến thực tế.

"Chúng tôi không tìm cách gây căng thẳng, mà muốn bảo vệ sự công bằng cho các võ sĩ. Quyền anh chỉ có giá trị khi trọng tài thực sự khách quan", ông Vargas nhấn mạnh. Hiện Ban tổ chức SEA Games 33 chưa đưa ra phản hồi chính thức, nhưng vụ việc nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Chủ nhà bị cáo buộc cho võ sĩ Indonesia thắng để tay đấm người Thái Lan dễ có cơ hội giành HCV.

Nesthy Alcayde Petecio (sinh ngày 11/4/1992) là võ sĩ quyền anh nghiệp dư hàng đầu của Philippines. Cô giành HCB hạng lông nữ tại Olympic Tokyo 2020, trở thành nữ võ sĩ Philippines đầu tiên đoạt huy chương Olympic. Cô tiếp tục giành HCĐ hạng ruồi nữ tại Olympic Paris 2024. Petecio cũng từng HCB giải vô địch thế giới 2014 và HCV thế giới 2019.