Khoảnh khắc đầy sức mạnh giúp đô cử Việt Nam giật HCV từ tay Thái Lan

  Thứ tư, 17/12/2025 17:36 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều 17/12, Trần Đình Thắng đánh bại đối thủ Thái Lan để mang về tấm HCV đầu tiên cho cử tạ Việt Nam tại SEA Games 33, khẳng định bản lĩnh ở thời khắc quyết định.

Sau nhiều ngày chờ đợi, tuyển cử tạ Việt Nam cuối cùng cũng có tấm huy chương vàng đầu tiên tại SEA Games 2025. Đó là nhờ màn trình diễn của lực sĩ Trần Đình Thắng ở hạng cân 94+ kg. Đô cử sinh năm 1999 vượt qua đối thủ chủ nhà Thái Lan với tổng thành tích 366 kg, qua đó bước lên bục cao nhất ở nội dung vốn được đánh giá cực kỳ khốc liệt.

Phần thi cử giật của Đình Thắng diễn ra rất kịch tính. Ở lần nâng thứ ba, anh ban đầu được công nhận mức tạ 162 kg, nhưng sau khi tổ trọng tài tham khảo lại video, kết quả này bị hủy.

Dù vậy, lực sĩ Việt Nam giữ được bình tĩnh. Anh hoàn thành phần cử đẩy xuất sắc, tạo tổng thành tích đủ để vượt qua đại diện Thái Lan (365 kg). Khoảng cách với người về thứ ba, Farris Haikkal của Malaysia (335 kg), là rất rõ ràng, cho thấy chiến thắng thuyết phục của Trần Đình Thắng.

Đình Thắng giúp cử tạ Việt Nam "mở hàng vàng" tại SEA Games 2025 và giải tỏa áp lực sau những ngày đầu chưa có huy chương. Đó là minh chứng cho nỗ lực, bản lĩnh và tinh thần chiến đấu kiên cường của lực sĩ quê Hải Dương (nay là Hải Phòng), đồng thời tiếp thêm động lực cho các đồng đội hướng tới những tấm huy chương tiếp theo.

