Tiền vệ U23 Việt Nam hay nhất trận thắng Kyrgyzstan

Tiền vệ Nguyễn Thái Sơn của U23 Việt Nam được vinh danh là Cầu thủ hay nhất trận trong chiến thắng 2-1 trước Kyrgyzstan ở lượt 2 bảng A, VCK U23 châu Á 2026, diễn ra tối 9/1.

Thái Sơn chơi tốt trước U23 Kyrgyzstan.

Trong cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan, Thái Sơn được xếp đá chính bên cạnh Xuân Bắc ở vị trí tiền vệ trung tâm. Theo thống kê từ Fotmob, tiền vệ của CLB Thanh Hóa không ghi bàn hay kiến tạo, đạt tỷ lệ chuyền chính xác 84%, tung ra 1 cú dứt điểm không trúng đích và có 1 tình huống tham gia phòng ngự hiệu quả.

Thái Sơn được đánh giá chơi tròn vai, làm tốt nhiệm vụ thu hồi bóng và phối hợp với đồng đội.

Trước đây, dù từng được HLV Philippe Troussier ưu ái, Thái Sơn lại không phải lựa chọn số một của HLV Kim Sang-sik. Tại các giải đấu như U23 Đông Nam Á 2025, vòng loại U23 châu Á hay SEA Games 33, anh thường chỉ đóng vai trò dự bị.

Tuy nhiên, sau trận chung kết SEA Games 33 gặp U22 Thái Lan, Thái Sơn dần chiếm được lòng tin của HLV Kim nhờ lối chơi năng nổ, kỹ thuật và kinh nghiệm thi đấu dày dặn.

Trước cuộc đối đầu với U23 Kyrgyzstan, Thái Sơn cũng có 72 phút chơi ấn tượng khi chạm trán U23 Jordan. Qashi, tiền vệ trung tâm của đối thủ, gần như “mất hút” khi thường xuyên bị Thái Sơn áp sát và bẻ gãy nhịp triển khai bóng. Sự xuất sắc của Thái Sơn giúp U23 Việt Nam hình thành hệ thống phòng ngự từ xa hiệu quả.

Trong bối cảnh HLV Kim từng đau đầu với bài toán tiền vệ thu hồi bóng, sự xuất hiện của Thái Sơn được xem như một lời giải đầy hứa hẹn cho U23 Việt Nam.

Đêm 9/1, chiến thắng 2-1 nghẹt thở trước U23 Kyrgyzstan giúp U23 Việt Nam giành 6 điểm tuyệt đối, mở toang cánh cửa vào tứ kết U23 châu Á 2026.

