Jordan tạo địa chấn, đẩy U23 Việt Nam vào thế khó

Rạng sáng 10/1, U23 Jordan đánh bại Saudi Arabia 3-2, qua đó khiến U23 Việt Nam chưa thể giành vé vào tứ kết giải châu Á.

U23 Saudi Arabia gây thất vọng.

Chiến thắng đầy bất ngờ của U23 Jordan khiến cục diện bảng A trở nên khó đoán. Lúc này, U23 Việt Nam đứng nhất bảng vói 6 điểm, xếp sau lần lượt là Jordan và Saudi Arabia với cùng 3 điểm.

Ở lượt cuối, U23 Saudi Arabia sẽ chạm trán Việt Nam, trong khi Jordan chỉ phải gặp Kyrgyzstan hết mục tiêu phấn đấu. Từ việc giành vé sớm, U23 Việt Nam giờ đây phải có ít nhất một điểm trước chủ nhà để tự định đoạt số phận.

Kịch bản tệ nhất có thể xảy ra, khi U23 Việt Nam thua đậm Saudi Arabia. Cùng giờ, Jordan cũng thắng đậm. Khi đó, hiệu số sẽ được tính đến và khiến thầy trò HLV Kim Sang-sik bị loại, dù có đến 6 điểm như 2 đối thủ cạnh tranh.

Cục diện bảng A.



Với lợi thế sân nhà cùng đội hình chất lượng, Saudi Arabia nhập cuộc đầy chủ động và có bàn mở tỷ số sau pha chọn vị trí, dứt điểm chuẩn xác của sao trẻ đang khoác áo Al Nassr, Rakan Al Ghamdi ở phút 19.

Sau bàn thua, U23 Jordan vùng lên mạnh mẽ và làm người hâm mộ ngây ngất với hai siêu phẩm làm tung mành lưới đội chủ nhà. Phút 38, Azaizeh dứt điểm kỹ thuật từ ngoài vùng cấm, khiến thủ thành Yousef đứng chôn chân.

Trước khi hiệp một khép lại, Azaizeh buộc thủ môn U23 Saudi Arabia vào lưới nhặt bóng lần thứ 2, sau cú volley chất lượng xuất phát từ pha phá bóng lỗi của hậu vệ đội chủ nhà.

Ngay đầu hiệp hai, Saudi Arabia dồn lên tấn công. Sau khi bị từ chối một siêu phẩm vì lỗi việt vị, chủ nhà giải châu Á 2026 đã có bàn gỡ hòa 2-2 nhờ cú đá phạt đền chuẩn xác của Al Juwayr.

Khi CĐV chủ nhà mơ về màn lội ngược dòng, U23 Jordan chỉ cần một cơ hội để tái lập thế dẫn bàn. Phút 74, Mahmoud Khrouba tung cú sút hiểm hóc trong vùng cấm, đưa bóng chạm một hậu vệ áo xanh, đổi hướng đi vào lưới.

Kịch tính được đẩy lên ở những phút cuối, khi trọng tài chính cho U23 Saudi Arabia hưởng phạt đền nhưng rồi lại thay đổi quyết định sau khi tham khảo VAR, thậm chí cò rút thẻ vàng cho cầu thủ chủ nhà. Quãng thời gian ít ỏi là không đủ để giúp Saudi Arabia tìm thêm bàn, qua đó bị đẩy vào đường cùng ở lượt trận cuối.