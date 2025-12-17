Xuân Son lập cú đúp vào lưới CLB Thái Lan

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son lập cú đúp trong chiến thắng 4-1 của Nam Định trước Bangkok United thuộc vòng bảng ASEAN Championship tối 17/12.

Xuân Son rực sáng trong chiến thắng của Nam Định.

Bước vào trận đấu, Nam Định chủ động nhập cuộc thận trọng trước đối thủ được đánh giá cao của Thái Lan. Những phút đầu diễn ra với thế trận khá cân bằng khi hai đội đều ưu tiên sự chắc chắn bên phần sân nhà.

Tuy nhiên, sau khoảng 15 phút thăm dò, đại diện Việt Nam bắt đầu đẩy cao đội hình, kiểm soát thế trận và gây sức ép liên tục lên khung thành Bangkok United.

Sự áp đảo của Nam Định cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 43. Từ một tình huống ném biên bên cánh phải, bóng bật ra trong vùng cấm đội chủ nhà và tìm đến chân Lucas. Hậu vệ của Nam Định không bỏ lỡ cơ hội, tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số 1-0 trước khi hiệp 1 khép lại.

Nam Định chơi lấn lướt đối thủ Thái Lan. Ảnh: CLB Nam Định

Sang hiệp 2, Nam Định tiếp tục duy trì lối chơi tấn công chủ động. Phút 49, Xuân Son tỏa sáng. Từ pha lên bóng tốc độ bên cánh trái, Percy Tau thực hiện đường kiến tạo thuận lợi để tiền đạo số một của Nam Định dứt điểm gọn gàng, nâng tỷ số lên 2-0. Bàn thắng này không chỉ giúp Nam Định nắm lợi thế lớn mà còn cho thấy bản lĩnh và khả năng chớp thời cơ sắc bén của Xuân Son.

Phút 58, Nam Định tiếp tục trừng phạt sai lầm của đối phương. Cú sút của Percy Tau bị thủ môn Bangkok United cản phá, nhưng bóng bật ra đúng tầm chân Ngọc Sơn. Cầu thủ mang áo số 27 tung cú sút một chạm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 3-0 cho đội khách.

Phút 84, Wisarut Imura rút ngắn tỷ số cho Bangkok United. Tuy nhiên đến phút bù giờ thứ 6, Xuân Son hoàn tất cú đúp với một pha solo và tung cú sút quyết đoán bên cánh trái, ấn định tỷ số 4-1 cho Nam Định.

Chiến thắng này giúp đại diện Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng B với 9 điểm sau 3 trận, hơn đội xếp sau là Johor Darul Ta'zim 2 điểm.

