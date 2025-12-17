Truyền thông khu vực dậy sóng sau trận Việt Nam - Philippines

Báo chí Thái Lan và Philippines đồng loạt đưa tin về chiến thắng lịch sử của tuyển nữ Philippines trước Việt Nam ở chung kết SEA Games 33, nhưng cũng không né tránh tranh cãi quanh bàn thắng hợp lệ bị từ chối của thầy trò HLV Mai Đức Chung.

Tuyển nữ Việt Nam thua Philippines sau loạt luân lưu may rủi tối 17/12. Ảnh: Minh Chiến.

Ngay sau trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tối 17/12, truyền thông khu vực Đông Nam Á lập tức phản ứng mạnh mẽ. Tờ SiamSport (Thái Lan) mô tả trận đấu là “căng thẳng đến nghẹt thở”, nhấn mạnh tuyển nữ Philippines lần đầu bước lên đỉnh khu vực sau khi thắng Việt Nam 6-5 ở loạt luân lưu.

Tuy nhiên, bài tường thuật cũng đề cập đến “một tình huống gây tranh cãi lớn” trong hiệp một, khi tuyển nữ Việt Nam bị từ chối bàn mở tỷ số dù băng hình cho thấy cầu thủ ghi bàn chưa việt vị.

Tại Philippines, ABS-CBN đưa tin với tiêu đề giàu cảm xúc, nhấn mạnh việc đội nhà “lật đổ Việt Nam” để giành huy chương vàng SEA Games đầu tiên trong lịch sử bóng đá nữ. Dù vậy, truyền thông Philippines cũng thừa nhận chiến thắng này đến trong bối cảnh Việt Nam chịu bất lợi từ quyết định của tổ trọng tài, khiến trận đấu bị đẩy vào hiệp phụ và loạt luân lưu đầy may rủi.

Trở lại với diễn biến trên sân, tuyển nữ Việt Nam nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận. Phút 29, Bích Thùy đánh đầu tung lưới Philippines từ cự ly gần.

Tuy nhiên, trợ lý trọng tài căng cờ báo việt vị trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ áo đỏ. Các góc quay chậm cho thấy tiền đạo mang áo số 23 vẫn đứng trên hàng thủ đối phương khi dứt điểm. Bàn thắng hợp lệ bị từ chối đã trở thành bước ngoặt của trận đấu.

Sau tình huống này, tuyển nữ Việt Nam liên tục chịu thêm những quyết định gây tranh cãi. HLV Mai Đức Chung phản ứng dữ dội khi Vạn Sự bị đối phương chơi xấu nhưng không có thẻ phạt. Tâm lý ức chế khiến các cầu thủ Việt Nam không thể cụ thể hóa ưu thế trong 90 phút chính thức và cả hai hiệp phụ.

Philippines, trong khi đó, được truyền thông khu vực đánh giá cao về đấu pháp. Đội bóng áo trắng phòng ngự kỷ luật, tận dụng thể hình và kiên nhẫn kéo trận đấu vào loạt luân lưu. Tại đây, sự lạnh lùng giúp họ giành chiến thắng 6-5, qua đó lần đầu giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games.

Bóng đá luôn nghiệt ngã. Một quyết định sai lầm có thể làm thay đổi số phận trận đấu, nhưng cũng không thể phủ nhận bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Philippines. Với tuyển nữ Việt Nam, thất bại này để lại nhiều tiếc nuối, khi giấc mơ lần thứ 5 liên tiếp vô địch SEA Games khép lại theo cách đau đớn nhất.