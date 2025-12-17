Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảm xúc của tuyển nữ Việt Nam sau trận thua cay đắng

  • Thứ tư, 17/12/2025 23:01 (GMT+7)
  • 44 phút trước

Đêm 17/12, HLV Mai Đức Chung cùng học trò nhận thất bại ở chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 bởi sai lầm của tổ trọng tài.

SEA Games 33 anh 1

Định mệnh không chọn tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA GAmes 33. Tấm huy chương vàng thứ 5 liên tiếp vuột khỏi tầm tay của thầy trò HLV Mai Đức Chung sau cú đá luân lưu hỏng của Trần Thị Thu.
SEA Games 33 anh 2

Các "nữ chiến binh sao vàng" chịu thiệt thòi bởi quyết định của tổ trọng tài nhưng vẫn thi đấu kiên cường và chỉ thiếu chút may mắn để làm nên cột mốc lịch sử.
SEA Games 33 anh 3

HLV Mai Đức Chung lặng người sau thất bại trước Philippines. Tuyển nữ Việt Nam cải thiện đáng kể màn trình diễn so với trận thua ở vòng bảng. Tuy nhiên, mọi tính toán của chiến lược gia lão luyện này đều vô nghĩa trước sai sót không tưởng của trọng tài.
SEA Games 33 anh 4

Bích Thùy lẽ ra đã trở thành người hùng của trận chung kết, khi cú đánh đầu của cô hạ toàn bộ hàng thủ Philippines. Dù vậy, trọng tài biên lại căng cờ báo lỗi việt vị, dù dưới cô còn đến hai cầu thủ phòng ngự đối phương.
SEA Games 33 anh 5

Dù không thể giành huy chương cao nhất, Trần Thị Thu cùng đồng đội vẫn có thể ngẩng cao đầu với hành trình đầy cảm xúc tại SEA Games 33, nơi tinh thần và quyết tâm của các nữ cầu thủ được thể hiện ở mức cao nhất, khiến nhiều CĐV xúc động.
SEA Games 33 anh 6

Ở chiều ngược lại, Philippines làm nên lịch sử với lần đầu tiên giành huy chương vàng bóng đá nữ khu vực. Đội tuyển này đánh bại cả Thái Lan và Việt Nam, đều ở loạt luân lưu trên đường giành ngôi vô địch.
SEA Games 33 anh 7

Mốc son chói lọi của bóng đá nữ Philippines có công của dàn cầu thủ nhập tịch với thể chất vượt trội so với mặt bằng chung Đông Nam Á.

