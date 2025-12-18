Sau thất bại trên chấm luân lưu trước Philippines ở chung kết SEA Games 33 tối 17/12, HLV Mai Đức Chung không giấu nỗi buồn bằng im lặng, mà chọn một nụ cười điềm tĩnh.

Khoảnh khắc gây chú ý của HLV Mai Đức Chung ngay khi kết thúc loạt sút luân lưu.

Ngay thời khắc tấm HCV rời xa tuyển nữ Việt Nam, HLV Mai Đức Chung không gục xuống, cũng không bộc lộ sự thất vọng thường thấy của một người vừa đánh mất vinh quang. Trên đường piste sân Chonburi, ông chỉ mỉm cười – một nụ cười điềm tĩnh, trầm lắng và đầy trải nghiệm.

Đó là khoảnh khắc khiến nhiều người lặng đi. Nụ cười không phải sự cam chịu, càng không phải cố che giấu nỗi buồn. Nó là kết tinh của hơn ba thập kỷ gắn bó với bóng đá nữ, của một người đi cùng các học trò qua đủ vinh quang lẫn cay đắng. HLV Mai Đức Chung hiểu hơn ai hết rằng các cầu thủ của ông chơi bằng tất cả những gì họ có, chiến đấu đến những giây cuối cùng, không lùi bước trước bất kỳ sức ép nào.

Phát biểu của ông Chung "xe ca" sau trận đã phác họa rõ điều đó. Ông khẳng định: "Thất bại rất buồn, nhưng chúng ta phải biết đứng dậy. Trong bóng đá có thắng, có thua. Và người ta không công nhận bàn thắng của chúng ta thì chúng ta thua. Và chúng ta thua trên tâm thế ngẩng cao đầu. Chúng ta không bị lép lế, không bị người ta đè bẹp".

Trên sân, tuyển nữ Việt Nam đứng vững trước lối chơi giàu thể lực của Philippines, hóa giải phần lớn các tình huống bóng bổng, thứ vũ khí mà đối thủ kiên trì sử dụng. Sau tất cả, HLV Mai Đức Chung chọn sự bình thản.

Hình ảnh ông đứng bên đường biên, hai tay chống hông, ánh mắt dõi theo từng bước chạy của học trò, rồi mỉm cười sau thất bại, trở thành biểu tượng của bản lĩnh. Đó là nụ cười của người thầy biết rằng bóng đá luôn có thắng – thua, nhưng quan trọng hơn là đội bóng không cúi đầu.

Tuyển nữ Việt Nam có thể mất ngôi hậu Đông Nam Á, nhưng rời SEA Games 33 với tư thế ngẩng cao đầu. Và nụ cười của HLV Mai Đức Chung, trong khoảnh khắc ấy, là lời khẳng định lặng lẽ nhưng mạnh mẽ nhất.

HLV Mai Đức Chung: Bên Thái Lan hỏi vì sao không công nhận bàn thắng Đêm 17/12, HLV Mai Đức Chung bức xúc với những quyết định của trọng tài khiến tuyển nữ Việt Nam thua Philippines ở chung kết SEA Games 33.