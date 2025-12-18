AFC nhắc lại bàn thắng bị từ chối của tuyển nữ Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) có bài viết về trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 giữa Việt Nam và Philippines, trong đó đặc biệt đề cập đến tình huống bàn thắng không được công nhận của Nguyễn Thị Bích Thùy.

Trọng tài khiến tuyển Việt Nam mất oan bàn thắng. Ảnh: Anh Tiến.

Theo AFC, sau hiệp một diễn ra thận trọng, thế trận dần được đẩy cao khi cả hai đội bắt đầu tạo ra những cơ hội rõ rệt. Việt Nam là đội tiến gần bàn mở tỷ số nhất ở phút 30, khi Ngân Thị Vạn Sự vượt qua một hậu vệ bên cánh trước khi tạt bóng chính xác để Bích Thùy bật cao đánh đầu tung lưới Philippines. Tuy nhiên, niềm vui của các học trò HLV Mai Đức Chung nhanh chóng bị dập tắt bởi lá cờ báo việt vị của trợ lý trọng tài.

"Việt Nam tưởng chừng có bàn thắng dẫn trước, nhưng tình huống bị từ chối do quyết định việt vị từ trọng tài biên", AFC mô tả lại khoảnh khắc then chốt của trận đấu. Dù không đi sâu vào đúng - sai, việc AFC trực tiếp nhắc tới pha bóng này cho thấy đây là điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận chung kết.

Sau 120 phút không có bàn thắng, Philippines giành chiến thắng 6-5 trên chấm luân lưu để lần đầu đoạt HCV bóng đá nữ SEA Games. Việt Nam chấp nhận giành HCB, khép lại hành trình SEA Games 33 với lần thứ 5 liên tiếp góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Dù không thể bảo vệ ngôi vô địch, tinh thần thi đấu quả cảm và bản lĩnh của tuyển nữ Việt Nam vẫn được ghi nhận. Sau trận, Thường trực BCH LĐBĐVN quyết định thưởng nóng 400 triệu đồng nhằm động viên toàn đội sau một giải đấu nhiều cảm xúc và tiếc nuối.

