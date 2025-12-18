Trọng tài sai, chung kết SEA Games 33 mất đi sự công bằng

Một quyết định việt vị gây tranh cãi đã để lại dư âm nặng nề trong trận chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 tối 17/12, nơi tuyển nữ Việt Nam thua Philippines sau loạt penalty.

Tình huống cho thấy Bích Thuỳ không hề việt vị ở tình huống lao xuống dứt điểm.

Từ giới huấn luyện, cựu danh thủ đến trọng tài quốc tế, nhiều ý kiến cùng chung nhận định: bàn thắng của Bích Thùy là hợp lệ.

Chung kết bóng đá nữ SEA Games 33 không chỉ là trận đấu định đoạt huy chương vàng. Nó còn trở thành tâm điểm tranh luận vì một lá cờ việt vị được phất lên ở thời điểm nhạy cảm nhất. Khoảnh khắc ấy thay đổi cục diện trận đấu và để lại cảm giác khó nuốt trôi cho tuyển nữ Việt Nam.

Phút then chốt, Nguyễn Thị Bích Thùy bật cao đánh đầu tung lưới Philippines sau pha treo bóng từ cánh phải. Trọng tài biên căng cờ. Bàn thắng không được công nhận. Trận đấu tiếp tục trong thế giằng co, trước khi Philippines giành chiến thắng ở loạt luân lưu.

HLV Miguel Santos, người từng dẫn dắt đội nữ SC Braga (Bồ Đào Nha), không giấu được sự bức xúc khi trao đổi với Tri Thức - Znews. “Đây không thể nào là tình huống việt vị. Một quyết định khó tin. Trọng tài có lẽ cần quay lại trường và học lại kiến thức,” ông nói thẳng.

Quan điểm ấy nhận được sự đồng tình từ Subramani Shunmugham, cựu danh thủ Singapore, người từng vô địch Tiger Cup 1998. Theo ông, đây là sai sót rõ ràng: “Trọng tài đã sai. Đó không phải là việt vị”. Với một người từng trải qua nhiều trận cầu lớn của khu vực, nhận định này càng khiến tranh cãi thêm nặng ký.

Từ châu Âu, Stephen Uersfeld, nhà báo người Đức của NTV.de, tỏ ra ngạc nhiên khi theo dõi tình huống. Phản ứng của ông mang tính mỉa mai: “Thật hài hước… Đây là giải đấu nào vậy?”. Một câu hỏi ngắn, nhưng phản ánh sự nghi ngờ về tiêu chuẩn điều hành của SEA Games.

Tuyển nữ Việt Nam thua cay đắng trước Philippines. Ảnh: Minh Chiến.

Đáng chú ý nhất là góc nhìn của một cựu trọng tài hàng đầu Đông Nam Á, từng làm việc tại World Cup 2010. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, ông cho rằng tổ trọng tài đã mắc sai lầm nghiêm trọng, không phù hợp với tầm vóc một trận chung kết khu vực.

Theo phân tích của vị cựu trọng tài này, lỗi không chỉ nằm ở trọng tài biên. “Trọng tài biên mắc lỗi, nhưng trọng tài chính mới là người có quyền và trách nhiệm cuối cùng,” ông nói. “Trọng tài chính có đủ góc quan sát để nhìn rõ tình huống và sửa sai”.

Về chuyên môn, ông khẳng định Bích Thùy băng lên từ phía sau hàng phòng ngự Philippines. Thời điểm bóng được chuyền, cầu thủ Việt Nam đứng ở vị trí hợp lệ, không vượt qua hàng hậu vệ cuối cùng. “Đó không phải là tình huống việt vị. Nếu đọc đúng diễn biến, trọng tài chính hoàn toàn có thể can thiệp”, ông nhấn mạnh.

Tranh cãi này một lần nữa phơi bày vấn đề cố hữu của SEA Games: thiếu công nghệ hỗ trợ trọng tài ở những trận đấu đỉnh cao. Khi không có VAR, mọi quyết định đều phụ thuộc vào con người. Và chỉ một sai sót nhỏ cũng đủ làm thay đổi số phận cả trận chung kết.

Philippines xứng đáng được ghi nhận vì tinh thần thi đấu và bản lĩnh trên chấm luân lưu. Nhưng chiến thắng ấy không thể xóa đi cảm giác tiếc nuối của tuyển nữ Việt Nam, đội đã bị tước mất một bàn thắng hợp lệ trong thời khắc quyết định.

Chung kết SEA Games 33 khép lại với huy chương vàng cho Philippines, nhưng cũng để lại câu hỏi lớn cho bóng đá khu vực: khi trình độ các đội ngày càng tiến bộ, liệu công tác trọng tài có theo kịp? Nếu SEA Games muốn được xem là sân chơi đỉnh cao thực sự, những “lá cờ sai” như thế này không thể tiếp tục lặp lại.