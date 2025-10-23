Khoảnh khắc hơn nghìn lời nói về Garnacho

Rạng sáng 23/10, Alejandro Garnacho trở thành trò cười trên mạng xã hội trong chiến thắng 5-1 của Chelsea trước Ajax ở vòng phân hạng Champions League.

Khoảnh khắc trở thành trò cười của Garnacho trên mạng.

Sau chiến thắng đậm của Chelsea tại Stamford Bridge, mọi ánh nhìn hướng về bộ 3 tấn công trẻ trung Estevao, Marc Guiu và Jamie Gittens với phong độ bùng nổ. Nhưng giữa niềm vui ấy, Alejandro Garnacho hoàn toàn mất hút. Tiền đạo người Argentina ngồi dự bị suốt 90 phút, không được HLV Enzo Maresca tung vào sân dù thế trận sớm an bài.

Trên mạng xã hội, phản ứng của cộng đồng fan bùng nổ và phần lớn là… trêu chọc. Một hình ảnh được lan truyền chóng mặt là "bản đồ nhiệt" của Garnacho, với duy nhất một điểm nóng nằm sát đường biên – minh họa cho việc anh chỉ… khởi động mà không hề ra sân. Dòng tweet "Touchline winger" (cầu thủ chạy cánh dọc biên khởi động) nhanh chóng được chia sẻ khắp nơi.

Bên dưới bài đăng là loạt bình luận hài hước như: "Cậu ta thực sự hết thời rồi". "Chelsea chọn mấy cậu nhóc 17-19 tuổi thay vì cậu ta… Tự do rồi, Garnacho ơi", "Ai đó bảo anh trai của Garnacho đăng bài về bến đỗ mới đi thôi".

Thực tế, phong độ của Garnacho khiến ban huấn luyện khó lòng đặt niềm tin. Ở trận gặp Nottingham Forest trước đó, anh chỉ thi đấu 45 phút và bị thay ra sau hiệp một khi không có cú sút nào, không đường chuyền quyết định, để mất bóng tới 6 lần. Sau 6 trận ra sân, anh chưa có bàn thắng lẫn kiến tạo.

Khi các tài năng trẻ khác như Estevao hay Gittens đang bứt phá, vị trí của Garnacho ở Chelsea trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết. Nếu không sớm tạo ra "bản đồ nhiệt" thật sự trên sân, thay vì trên mạng xã hội, tương lai tại Stamford Bridge có thể nhanh chóng khép lại.