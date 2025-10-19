Garnacho quá tệ

Tối 18/10, Alejandro Garnacho có màn trình diễn nhạt nhòa trong chiến thắng 3-0 của Chelsea trước Nottingham Forest ở vòng 8 Ngoại hạng Anh.

Garnacho chưa đáp ứng được kỳ vọng ở Chelsea.

Chiến thắng trên sân City Ground giúp Chelsea củng cố vị trí trong nhóm dẫn đầu. Tuy nhiên, trong khi tập thể "The Blues" chơi tự tin và hiệu quả, Garnacho lại tiếp tục để lại nỗi thất vọng và có nguy cơ đánh mất niềm tin nơi HLV Enzo Maresca.

Được bố trí đá chính ở cánh trái, cầu thủ người Argentina chỉ thi đấu 45 phút trước khi bị rút ra ở hiệp hai. Những con số thống kê từ Sofascore phần nào lý giải quyết định ấy. Garnacho không có cú sút hay đường chuyền quyết định nào, mất bóng tới 6 lần, chỉ thành công một pha rê dắt và tạo ra ảnh hưởng gần như con số 0 trong khâu tấn công.

Dù tỷ lệ chuyền bóng đạt 88% – 7/8 đường chuyền thành công – nhưng tất cả đều mang tính an toàn, thiếu đột biến. Trong khi đó, ở cánh đối diện, Pedro Neto chơi hay với 1 bàn, 1 kiến tạo. Jamie Bynoe-Gittens vào thay chính Garnacho cũng chơi đột biến hơn. Không khó để nhận ra Garnacho dần bị đẩy xuống thứ tự thấp hơn trong lựa chọn của Maresca.

Từ khi gia nhập Chelsea, chân sút 21 tuổi chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào sau 6 lần ra sân trên mọi đấu trường, hiệu suất đáng báo động với cầu thủ tấn công được kỳ vọng tạo đột biến. Nhiều cổ động viên bắt đầu đặt dấu hỏi về quyết định chiêu mộ anh từ MU và những nghi ngờ ấy ngày càng có cơ sở.

Trước mắt Chelsea là hai trận đấu quan trọng gặp Ajax và Sunderland. Nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ, Garnacho rất có thể sẽ bị gạt khỏi đội hình chính, và tương lai tại Stamford Bridge sẽ trở nên mong manh hơn bao giờ hết.