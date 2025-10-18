Postecoglou bị sa thải

Nhà cầm quân người Australia mất việc sau trận thua 0-3 trước Chelsea ở vòng 8 Premier League vào tối 18/10.

Nhà cầm quân người Australia mất việc sau trận thua 0-3 trước Chelsea ở vòng 8 Premier League vào tối 18/10.

Theo Sky Sports, Ange Postecoglou nhận trát sa thải ngay sau trận thua Chelsea, qua đó đánh dấu sự kết thúc của triều đại chỉ kéo dài vỏn vẹn 39 ngày tại sân City Ground. Postecoglou chính thức trở thành huấn luyện viên tại vị ngắn nhất ở một CLB Premier League, phá kỷ lục 41 ngày của Les Reeds khi dẫn dắt Charlton. Reed được bổ nhiệm vào tháng 11/2006 và bị sa thải vào đêm Giáng sinh cùng năm.

Trước khi mất việc, Postecoglou lập hàng loạt kỷ lục tệ hại, bao gồm việc trở thành huấn luyên viên chính thức tệ nhất trong 100 năm qua của Nottingham (8 trận liền không thắng, trong đó có đến 6 thất bại). Cũng theo Opta, Postecoglou là chiến lược gia đầu tiên kể từ năm 2009 được bổ nhiệm vào giữa mùa giải tại Premier League, chứng kiến ​​đội bóng của mình chỉ ghi được một bàn thắng trong năm trận đầu tiên.

Cách đây 16 năm, Newcastle từng tạo thống kê tệ hại này dưới thời HLV Alan Sheaerer, sau đó xuống hạng vào cuối mùa. Bên cạnh đó, các đội bóng do cựu HLV Tottenham dẫn dắt nhận đến 16 bàn thua trong 10 phút đầu hiệp hai. Từ mùa giải 2023/24 đến nay, không CLB Ngoại hạng Anh nào tệ hơn thế.