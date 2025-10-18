Chelsea nhận thẻ đỏ thứ 4 chỉ sau 6 trận

CLB Tây London liên tục mất nhân sự vì thẻ phạt trong thời gian gần đây.

Chelsea liên tục mất người vì thẻ đỏ.

Phút 87 trận gặp Nottingham tại City Ground tối 18/10, Malo Gusto có pha vào bóng thô bạo và phải nhận thẻ vàng thứ 2 từ trọng tài chính. Trên khán đài, HLV Enzo Maresca tỏ rõ sự bất lực, bởi đây đã là lần thứ 4 chỉ trong 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Chelsea mất người vì thẻ đỏ.

Hành động của Malo Gusto là không cần thiết, bởi vào thời điểm đó, Chelsea dẫn đến 3 bàn. Trên khán đài, người hâm mộ "The Blues" dường như đã quen với việc chứng kiến các cầu thủ con cưng bị đuổi khỏi sân. Đám đông đồng thanh hô vang: "Lại là thẻ đỏ, Ole, Ole".

Trước đó, Joao Pedro (gặp Benfica), Trevor Chalobah (gặp Brighton), Robert Sancez (gặp MU) bị truất quyền thi đấu. Trong đó, Chalobah và Sanchez nhận thẻ đỏ trực tiếp

Trở lại trận gặp Nottingham, Chelsea gặp khó trong hiệp một nhưng thi đấu bùng nổ để ghi 3 bàn vào lưới chủ nhà trong hiệp đấu thứ 2. "The Blues" tạm vươn lên thứ 4 với 14 điểm, kém ngôi đầu của Arsenal 2 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.

Ở vòng tiếp theo, Chelsea sẽ đối đầu Sunderland, trong khi Nottingham có trận thứ 8 liên tiếp không thắng dưới thời Ange Postecoglou. Kể từ mùa 2023/24 đến nay, các đội bóng do Postecoglou dẫn dắt thủng lưới đến 16 lần trong 10 phút đầu hiệp hai, con số tệ nhất Ngoại hạng Anh.