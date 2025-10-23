Chelsea gây chú ý khi đăng ký tới 33 cầu thủ thuộc học viện cho trận đấu vòng bảng Champions League gặp Ajax vào rạng sáng 23/10.

Chelsea đang có phong độ cao hiện tại.

Theo danh sách gửi lên UEFA, đáng chú ý có tên Isago Silva, con trai của cựu đội trưởng Chelsea và tuyển Brazil - Thiago Silva, cùng hàng loạt tài năng trẻ khác trong độ tuổi từ 16 đến 19.

Nguồn tin từ nội bộ đội bóng cho biết đây không phải động thái bất thường, mà chỉ là quy trình hành chính nhằm bổ sung toàn bộ cầu thủ trẻ cùng lúc vào hệ thống thi đấu châu Âu, thay vì thực hiện theo từng trận hoặc từng trường hợp riêng lẻ.

Toàn bộ 33 cầu thủ được đưa vào “Danh sách B” của UEFA - hạng mục cho phép các CLB đăng ký không giới hạn số lượng cầu thủ dưới 21 tuổi được đào tạo tại đội bóng trong một thời gian nhất định. Việc này giúp HLV Enzo Maresca có thêm lựa chọn nhân sự nếu cần xoay tua đội hình trong giai đoạn còn lại của vòng bảng.

Phía UEFA hiện chưa có phản hồi về việc đăng ký quy mô lớn của Chelsea, nhưng theo giới quan sát, đây là cách làm hợp lệ và phổ biến ở các đội bóng có học viện quy mô lớn, nhằm khuyến khích cơ hội cọ xát cho thế hệ kế cận tại đấu trường châu Âu.

Rạng sáng 23/10, Chelsea có chiến thắng 5-1 trước Ajax ở vòng phân hạng Champions League.