Premier League làm nên lịch sử

Các câu lạc bộ Anh làm bùng nổ Champions League với những màn trình diễn ghi bàn ngoạn mục trong hai ngày thi đấu 22 và 23/10.

Bóng đá Anh cho thấy sức mạnh.

Sau loạt trận thứ ba vòng phân hạng, 5 câu lạc bộ Premier League ghi tổng cộng 19 bàn thắng chỉ trong hai đêm thi đấu. Thành tích này không chỉ giúp Anh trở thành quốc gia có số bàn thắng cao nhất trong tuần đấu lịch sử của Champions League (với tổng 71 bàn), mà còn khẳng định sức tấn công đáng sợ của bóng đá Anh trên đấu trường châu lục.

Rạng sáng 23/10, Chelsea là những người mở màn cho "cơn mưa bàn thắng" của các đại diện Anh khi họ đè bẹp Ajax với tỷ số 5-1. Cùng thời điểm, Liverpool cũng góp mặt vào kỷ lục bằng chiến thắng thuyết phục 5-1 trước Eintracht Frankfurt, hoàn tất cột mốc ấn tượng cho một quốc gia trong cùng một lượt đấu Champions League.

Trước đó, vào ngày 22/10, Arsenal góp 4 bàn trong chiến thắng 4-0 trước Atletico, Newcastle ghi 3 bàn để hạ Benfica 3-0, trong khi Manchester City đóng góp 2 bàn trong trận thắng 2-0 trước Villarreal. Chỉ có Tottenham Hotspur là không thể chọc thủng lưới đối thủ Monaco (hòa 0-0), nhưng họ vẫn mang về một điểm quý giá, giúp các đội Anh duy trì vị thế dẫn đầu.

Theo thống kê từ UEFA, đây là lần đầu tiên một quốc gia đạt mốc bàn thắng ấn tượng như vậy trong một tuần thi đấu của Champions League. Với đà phong độ hiện tại, các CLB Anh đang hướng tới những vị trí dẫn đầu vòng phân hạng và nắm cơ hội lớn để lọt vào vòng knock-out.