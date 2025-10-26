Maguire ở đâu trong chiến thắng của MU?

Trong khi MU tiếp tục đà thăng hoa dưới thời Ruben Amorim, nhiều người hâm mộ thắc mắc Harry Maguire biến đâu mất?

Maguire chấn thương nên không thể ra sân trước Brighton.

Trung vệ người Anh được coi là nhân tố không thể thay thế của hàng thủ MU trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi anh hoàn toàn vắng mặt trong danh sách đăng ký trận "Quỷ đỏ" thắng Brighton 4-2 ở vòng 9 Premier League đêm 25/10.

Việc Maguire "mất tích" khiến nhiều CĐV cảm thấy lạ lẫm bởi anh là người hùng chỉ mới một tuần trước tại Anfield. Trong trận thắng Liverpool 2-1, Maguire ghi bàn quyết định, chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng của MU trên sân đối thủ truyền kiếp.

Theo truyền thông Anh, Maguire dính chấn thương nhẹ trong buổi tập giữa tuần và được Amorim cho nghỉ để tránh rủi ro tái phát. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không muốn mạo hiểm với cầu thủ đang đóng vai trò thủ lĩnh thầm lặng ở hàng thủ.

Dù không ra sân, Maguire được nhìn thấy có mặt trên khán đài Old Trafford cổ cũ đồng đội. Chắc chắn Maguire vẫn là mảnh ghép quan trọng trong hành trình hồi sinh của "Quỷ đỏ". Khả năng cao anh sẽ trở lại vào tuần tới khi MU chạm trán Nottingham Forest và Tottenham.

Không có Maguire, Amorim sử dụng hàng thủ 3 người gồm Matthijs de Ligt đá giữa, Leny Yoro lệch phải và Luke Shaw đảm nhiệm cánh trái. Chung cuộc, MU thắng 4-2 và tạm thời leo lên vị trí thứ 4 trên BXH Premier League.

