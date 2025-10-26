Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Maguire ở đâu trong chiến thắng của MU?

  • Chủ nhật, 26/10/2025 05:38 (GMT+7)
  • 7 giờ trước

Trong khi MU tiếp tục đà thăng hoa dưới thời Ruben Amorim, nhiều người hâm mộ thắc mắc Harry Maguire biến đâu mất?

Maguire chấn thương nên không thể ra sân trước Brighton.

Trung vệ người Anh được coi là nhân tố không thể thay thế của hàng thủ MU trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi anh hoàn toàn vắng mặt trong danh sách đăng ký trận "Quỷ đỏ" thắng Brighton 4-2 ở vòng 9 Premier League đêm 25/10.

Việc Maguire "mất tích" khiến nhiều CĐV cảm thấy lạ lẫm bởi anh là người hùng chỉ mới một tuần trước tại Anfield. Trong trận thắng Liverpool 2-1, Maguire ghi bàn quyết định, chấm dứt chuỗi 9 năm không thắng của MU trên sân đối thủ truyền kiếp.

Theo truyền thông Anh, Maguire dính chấn thương nhẹ trong buổi tập giữa tuần và được Amorim cho nghỉ để tránh rủi ro tái phát. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không muốn mạo hiểm với cầu thủ đang đóng vai trò thủ lĩnh thầm lặng ở hàng thủ.

Dù không ra sân, Maguire được nhìn thấy có mặt trên khán đài Old Trafford cổ cũ đồng đội. Chắc chắn Maguire vẫn là mảnh ghép quan trọng trong hành trình hồi sinh của "Quỷ đỏ". Khả năng cao anh sẽ trở lại vào tuần tới khi MU chạm trán Nottingham Forest và Tottenham.

Không có Maguire, Amorim sử dụng hàng thủ 3 người gồm Matthijs de Ligt đá giữa, Leny Yoro lệch phải và Luke Shaw đảm nhiệm cánh trái. Chung cuộc, MU thắng 4-2 và tạm thời leo lên vị trí thứ 4 trên BXH Premier League.

Tân binh MU solo ghi bàn từ giữa sân Tối 25/10, Diego Leon có pha solo ghi bàn đẹp mắt giúp U21 MU đè bẹp U21 Tottenham 4-1 thuộc vòng 7 giải trẻ Premier League 2.

McTominay ghi siêu phẩm

Đêm 25/10, Scott McTominay tiếp tục chơi hay khi giúp Napoli đè bẹp Inter Milan 3-1 thuộc vòng 8 Serie A 2025/26.

12 giờ trước

Lampard viết lại lịch sử 60 năm

Đêm 25/10, Frank Lampard viết tiếp chương rực rỡ cùng Coventry City với thành tích bất bại và dẫn đầu Championship sau 12 vòng đấu, đồng thời cân bằng cột mốc tồn tại suốt 60 năm.

12 giờ trước

MU vào top 4 sau trận thắng thứ 3 liên tiếp

Rạng sáng 26/10, Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo tỏa sáng giúp MU đánh bại Brighton 4-2 trên sân nhà ở vòng 9 Premier League.

14 giờ trước

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.

Minh Nghi

Maguire ở đâu? Maguire MU Brighton

    Đọc tiếp

    Liverpool roi tu do hinh anh

    Liverpool rơi tự do

    29 phút trước 12:27 26/10/2025

    0

    Bốn trận thua liên tiếp, hàng thủ chao đảo, hàng công rệu rã - Liverpool đang lạc lối trong chính hành trình bảo vệ ngôi vương của mình.

    Mbeumo co thu ma Antony con thieu hinh anh

    Mbeumo có thứ mà Antony còn thiếu

    2 giờ trước 11:24 26/10/2025

    0

    Bryan Mbeumo nhanh chóng cho thấy sự khác biệt ở cánh phải Manchester United, điều người tiền nhiệm Antony còn thiếu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý