MU vào top 4 sau trận thắng thứ 3 liên tiếp

Rạng sáng 26/10, Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo tỏa sáng giúp MU đánh bại Brighton 4-2 trên sân nhà ở vòng 9 Premier League.

Lần đầu tiên dưới thời Ruben Amorim, Manchester United thắng 3 trận liên tiếp tại Premier League. Đáng chú ý, cả 3 đối thủ bại trận trước "Quỷ đỏ" đều là những tên tuổi khó chịu, đó là Sunderland, Brighton và cả đương kim vô địch Liverpool.

Trước Brighton, CLB toàn thắng trong cả 3 lần hành quân gần nhất đến Old Trafford, MU trình diễn thứ bóng đá tốc độ cao, đẹp mắt và có đến 3 bàn vào lưới đối thủ. Matheus Cunha lần đầu lập công sau 8 trận tịt ngòi, Benjamin Sesko có kiến tạo, trong khi Bryan Mbeumo duy trì phong độ ấn tượng với cú đúp bàn thắng. Ở chiều ngược lại, nỗ lực muộn màng chỉ giúp "Mòng biển" có 2 pha lập công được ghi bởi Danny Welbeck và Kostoulas.

Chiến thắng trên sân nhà giúp MU tạm vươn lên thứ 4 với 16 điểm, kém ngôi đầu của Arsenal 3 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.

Cunha mở màn cho chiến thắng cảm xúc của MU.

Tiếp đà hưng phấn sau trận thắng Liverpool, Man Utd nhập cuộc đầy hứng khởi trên sân nhà và tạo thế trận lấn lướt trước Brighton.

Nỗ lực gây sức ép của chủ nhà được đền đáp bằng bàn mở tỷ số ở phút 24. Matheus Cunha nhận đường chuyền từ Casemiro, trước khi tung cú đặt lòng kỹ thuật từ sát vạch 16,5 m, đưa bóng vào góc xa, hạ thủ môn.

Tân binh người Brazil ăn mừng cuồng nhiệt sau khi ghi bàn đầu tiên kể từ khi gia nhập MU. Ngoài bàn thắng, Cunha còn gây ấn tượng khi di chuyển khắp mặt sân. Cựu cầu thủ Wolves thường xuyên có mặt trong vùng cấm, phòng ngự lăn xả, đồng thời đảm bảo vị trí mỗi khi chủ nhà phản công.

MU đang có phong độ tốt.

Khoảnh khắc tỏa sáng của Cunha cũng làm CĐV quên đi quyết định tranh cãi của trọng tài Anthony Taylor trước đó. Phút 15, Amad Diallo bị De Cuyper đốn ngã trong vùng cấm. Tác động khá rõ nhưng tổ trọng tài lại từ chối cho "Quỷ đỏ" hưởng phạt đền.

MU lỡ một cơ hội ăn bàn, nhưng đã được chủ nhà "tặng quà" ở phút 34. Cú sút xa của Casemiro đưa bóng chạm lưng một hậu vệ áo sọc trắng xanh, đổi hướng đi vào lưới. Hiệp một khép lại với lợi thế 2 bàn nghiêng về chủ nhà. CĐV chủ nhà có quyền lạc quan, bởi MU chưa từng thua khi dẫn trước trong hiệp một trên sân nhà tại Premier League.

Ngay đầu hiệp hai, MU tiếp tục tràn lên tấn công và suýt có bàn thắng thứ 3 sau pha phối hợp ăn ý giữa Cunha và Bruno. Cú ra chân từ cự ly gần của đội trưởng số 8 không thắng được phản xạ của Bart Verbruggen.

Phút 62, Bryan Mbeumo sút tinh quái vào góc xa, nâng tỷ số lên 3-0 cho chủ nhà. Cầu thủ Brighton phản ứng dữ dội, cho rằng trọng tài phải thổi phạt lỗi kéo áo của Luke Shaw. Tuy nhiên, ông Taylor từ chối và công nhận bàn thắng cho "Quỷ đỏ".

MU chơi bay bổng trên sân nhà.

Chưa đầy 10 phút sau, Mbeumo suýt lập cú đúp. Cú dứt điểm của cầu thủ người Cameroon khiến Verbruggen bó tay nhưng bóng lại đi trúng cột.

Sau tình huống thoát thua, Brighton bất ngờ tìm được bàn rút ngắn tỷ số còn 1-3. Cựu cầu thủ MU, Welbeck tỏa sáng với siêu phẩm đá phạt hàng rào khiến Lammens bó tay. Sự xuất hiện của Patrick Dorgu khiến hàng thủ chủ nhà xáo trộn. Chính cựu cầu thủ Lecce mắc lỗi dẫn đến quả phạt mang về bàn thắng cho đội khách.

Những phút cuối, CĐV MU sống trong lo lắng khi Brighton có bàn thứ 2. Zirkzee theo kèm không sát và để Charalampos Kostoulas bật cao đánh đầu lái bóng vào góc xa, hạ gục Lammens.

Khán đài Old Trafford chìm trong im lặng, để rồi vỡ òa khi chứng kiến Mbeumo ghi bàn kết liễu đội khách ở phút bù giờ cuối cùng (90+7). Cựu sao Brentford thoát xuống sau pha bỏ bóng thông minh của Bruno, trước khi dứt điểm hiểm hóc vào góc cao, buộc Verbruggen phải vào lưới nhặt bóng.

Cập nhật bảng xếp hạng Premier League.

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.