Amorim lật ngược thế cờ MU

Giữa lúc bị hoài nghi và sức ép dồn dập, Ruben Amorim âm thầm tạo nên cuộc lột xác ngoạn mục ở Old Trafford.

Mbeumo lập cú đúp giúp MU hạ gục Brighton.

Amorim đang viết tiếp hành trình phục hưng MU. Chiến thắng 4-2 trước Brighton đêm 25/10 giúp "Quỷ đỏ" vươn lên thứ 4 trên bảng xếp hạng Premier League và đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 2/2024, đội bóng thắng liền 3 trận trong cùng một mùa giải - điều tưởng chừng xa xỉ cách đây chưa đầy một tháng.

Thắng Brighton, Amorim không chỉ có 9 điểm trọn vẹn sau 3 trận mà còn thổi luồng sinh khí mới vào phòng thay đồ MU. Vài tuần trước, người ta còn bàn về khả năng ông bị sa thải. Giờ đây, khán giả Old Trafford hát vang tên ông khi đội nhà thu hẹp khoảng cách với Arsenal xuống còn 3 điểm.

Dù còn những hoài nghi quanh nhà cầm quân người Bồ Đào Nha, màn lột xác đầy sức sống này cho thấy ông đang kéo MU trở lại đúng hướng - bằng chiến thuật hiện đại, nhân sự hợp lý và tinh thần chiến đấu mạnh mẽ.

Trước Brighton, MU chơi thứ bóng đá nhanh, trực diện và hiệu quả đến mức khiến chính khán giả tại Old Trafford phải ngỡ ngàng. Amorim giữ nguyên sơ đồ 3-4-3 nhưng điều chỉnh cách vận hành. Thay vì những pha chuyền bóng lòng vòng ở tuyến dưới, MU tấn công trực tiếp hơn, tìm cách xuyên thẳng qua lớp pressing đối thủ bằng tốc độ và quyết đoán.

Điều làm nên sự khác biệt của Amorim là ông không phá bỏ mọi thứ, mà tinh chỉnh hợp lý. Các trung vệ như Luke Shaw và De Ligt không còn bị động khi pressing. Shaw là người cướp bóng mở ra bàn thắng thứ 3, còn De Ligt dám đeo bám Danny Welbeck lên tận phần sân đối phương – mạo hiểm nhưng đầy hiệu quả.

Ở tuyến giữa, Casemiro tiếp tục là “bộ não” giúp MU vận hành trơn tru. Anh ghi bàn, kiến tạo và kiểm soát nhịp độ trước khi rời sân phút 70. Ngay khi Casemiro bị thay, tuyến giữa của MU lập tức mất cân bằng, để Brighton tận dụng khoảng trống. Amorim phải tung Ugarte vào sân ổn định thế trận, cho thấy tầm ảnh hưởng của Casemiro không thể thay thế.

Trên hàng công, mối liên kết giữa Benjamin Sesko, Matheus Cunha và Bryan Mbeumo dần hoàn thiện. Từ Anfield đến Old Trafford, họ di chuyển, phối hợp và pressing như thể chơi cùng nhau nhiều năm.

Amorim không tìm ngôi sao, ông tạo ra hệ thống giúp mọi cầu thủ đều trở nên nguy hiểm. Hay nói cách khác, MU không cần những ngôi sao lấp lánh, chỉ cần những chiến binh phù hợp với hệ thống và cháy bỏng khát khao cống hiến.

Amorim kiên định với triết lý của mình và dần gặt hái kết quả.

"Nhà hát của những giấc mơ" bùng nổ, không chỉ vì bàn thắng đẹp, mà bởi người hâm mộ cảm nhận được hơi thở mới trong lối chơi tấn công của đội bóng. Lối chơi pressing dữ dội, tốc độ luân chuyển bóng và khả năng kết liễu gọn gàng cho thấy dấu ấn rõ nét của Amorim.

Các học trò của Amorim thi đấu với tinh thần khác hẳn. Cunha miệt mài pressing, Mbeumo bùng nổ, Sesko khôn ngoan trong vai trò làm cầu nối, còn Fernandes là thủ lĩnh thực thụ. Ngay cả hàng thủ vốn mong manh cũng cho thấy dấu hiệu gắn kết và chủ động hơn.

Không ít tranh cãi đã nổ ra. Brighton cho rằng bàn thắng thứ 3 của MU xuất phát từ pha phạm lỗi của Luke Shaw, hay Amad Diallo bị từ chối một quả phạt đền. Song nhìn tổng thể, chiến thắng hoàn toàn xứng đáng với những gì “Quỷ đỏ” thể hiện.

Amorim có thể thừa nhận “MU chưa hoàn hảo”, nhưng rõ ràng đội bóng đã thay da đổi thịt. Sau chuỗi thất bại hồi đầu mùa, ông chọn cách làm lại từ gốc - đề cao tốc độ, kỷ luật và tính trực diện trong mọi pha bóng.

Giờ đây, MU không còn sợ hãi, không còn đá cầm chừng. Họ pressing cao, chuyển trạng thái nhanh và tận dụng cơ hội với độ chính xác đáng kinh ngạc. Ba chiến thắng liên tiếp, 7 bàn ghi được, 4 bàn thua - đó là dấu hiệu của một tập thể đang định hình lại bản sắc.

Nếu giữ vững nhịp thắng này, Amorim có thể không chỉ dập tắt mọi chỉ trích, mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho MU. Ở đó, sân Old Trafford có thể lại được chứng kiến thứ bóng đá tấn công đúng nghĩa vốn bị mai một từ lâu.