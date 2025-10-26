Thay đổi giúp MU thắng Brighton

Tiền đạo Bryan Mbeumo tiết lộ bí quyết giúp Manchester United hồi sinh mạnh mẽ sau chiến thắng 4-2 trước Brighton ở vòng 9 Premier League rạng sáng 26/10.

Mbeumo tỏa sáng trước Brighton. Ảnh: Reuters.

Ngôi sao người Cameroon trở thành tâm điểm với cú đúp ấn tượng, góp công lớn vào thắng lợi đậm của “Quỷ đỏ” trên sân nhà Old Trafford. Sau trận, Mbeumo chia sẻ trên đài Sky Sports rằng tinh thần đoàn kết và nỗ lực tập luyện là yếu tố giúp đội bóng trở lại đúng quỹ đạo.

“Giai đoạn đầu không dễ dàng - môi trường mới, áp lực lớn - nhưng giờ tôi và các đồng đội đang tìm thấy sự kết nối hoàn hảo", Mbeumo nói.

Chia sẻ về những thay đổi quan trọng giúp MU chơi tốt ở trận vừa qua, Mbeumo cho biết: “Những nỗ lực và cố gắng đã được chúng tôi thể hiện, bên cạnh đó là sự đoàn kết của cả tập thể. Chúng tôi cũng bám sát chỉ đạo của ban huấn luyện và cố gắng chơi thứ bóng đá tốt nhất ở từng vị trí".

Với cú đúp vào lưới Brighton, Mbeumo có 5 bàn thắng và 1 kiến tạo sau 10 trận trên mọi đấu trường cho MU, trở thành tay săn bàn số một của CLB mùa này.

Nếu tính riêng tại Premier League trong năm 2025, Mbeumo ghi 14 bàn và góp 6 kiến tạo sau 29 trận, trở thành cầu thủ in dấu giày vào nhiều pha lập công chỉ sau Erling Haaland (Man City) và Mohamed Salah (Liverpool).

Chiến thắng trên sân nhà giúp MU vươn lên thứ 4 với 16 điểm, kém ngôi đầu của Arsenal 3 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận.

