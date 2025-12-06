Quyền lực khuất lấp sau Ronaldo

Khi Ronaldo được ưu ái hiển hiện trước mắt, bóng đá thế giới buộc phải đặt lại câu hỏi: liệu FIFA còn đang bảo vệ cuộc chơi hay không?

Ronaldo vẫn có thể góp mặt trong những trận đầu tiên tại vòng bảng World Cup 2026.

Quyết định giảm án phạt cho Cristiano Ronaldo, qua đó giúp anh đủ điều kiện thi đấu ngay từ trận mở màn World Cup 2026, phơi bày một thực tế chua chát: FIFA dưới thời Gianni Infantino đang ngày càng xa rời những giá trị cốt lõi của bóng đá. Đây không chỉ là một quyết định gây tranh cãi. Nó là biểu tượng cho sự xói mòn niềm tin, cho cảm giác rằng luật chơi lẫn tinh thần công bằng đã bị bẻ cong trước quyền lực và thương mại.

Quyết định khó hiểu của FIFA

Trong nội bộ FIFA, chính những người ở gần văn phòng của Infantino nhất cũng tỏ ra ngạc nhiên. Họ không được giải thích gì thêm ngoài thông cáo nêu rằng đây là thẻ đỏ quốc tế đầu tiên của Ronaldo. Nhưng khó có thể xem đó là lý do đủ thuyết phục khi Ronaldo đã nhận tới 12 thẻ đỏ trong sự nghiệp.

Một pha “thúc cùi chỏ” đáng ra phải bị treo giò tối thiểu ba trận nay chỉ còn một. Quy định có cho phép giảm án, nhưng hiếm khi được áp dụng với những tình huống rõ ràng như vậy.

Phản ứng từ giới bóng đá là dễ hiểu: người ta không thấy lý do gì để FIFA phải nhẹ tay. Và sự kiện càng gây nhiều nghi vấn khi nó diễn ra chỉ sáu ngày sau khi Ronaldo xuất hiện tại bữa tiệc cấp Nhà nước ở Nhà Trắng, sự kiện có đầy đủ Tổng thống Mỹ, Thái tử Saudi Arabia, Infantino và cả Elon Musk. Không phải cầu thủ nước ngoài nào cũng có “đặc quyền” xuất hiện ở chốn chính trị thượng tầng như vậy, càng không phải trong bối cảnh World Cup 2026 chuẩn bị bốc thăm ngay tại Washington.

Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino có những quyết định khó hiểu gần đây.

Ronaldo hiểu quyền lực vận hành ra sao. Infantino thì quá quen với những cuộc gặp ở tầng cao nhất. Và khi hai dòng quyền lực giao nhau, người ta có quyền lo ngại rằng bóng đá không còn được đặt đúng vị trí.

Không khí tại East Room của Nhà Trắng, nơi diễn ra sự kiện, gần như gom lại tất cả vấn đề của bóng đá năm 2025: thương mại hóa quá mức, bóng đá bị lôi vào bàn cờ chính trị, mạng xã hội độc hại và sự hiện diện của các tỷ phú công nghệ định hình lại văn hóa bóng đá. FIFA vẫn luôn bị cáo buộc dung dưỡng tất cả điều đó, đặc biệt khi Infantino liên tục xuất hiện cạnh Donald Trump từ World Cup 2018 đến nay.

Nhưng điều làm quyết định về Ronaldo trở nên đáng sợ hơn là nó đụng tới trọng tâm của FIFA: điều hành bóng đá. Đây không phải tranh luận mơ hồ về chính trị hay truyền thông. Nó là sự can thiệp trực tiếp vào tính liêm chính, vào ranh giới vốn phải được giữ nguyên tắc tuyệt đối.

Một án phạt ba trận bị rút xuống còn một, không vì lý do rõ ràng, nhưng lại đúng thời điểm FIFA chuẩn bị vận hành kỳ World Cup thương mại hóa lớn nhất lịch sử. Ronaldo đương nhiên là yếu tố hút khán giả, nhà tài trợ, quảng cáo. Và như mọi mảnh ghép khác trong hệ thống đang vận hành, câu chuyện dần trở nên đồng nhất một cách đáng lo: luật được uốn theo lợi ích.

Nhìn rộng hơn, quyết định này chỉ là bước tiếp theo của chuỗi động thái gây tranh cãi: thay đổi tiêu chí để Saudi Arabia trở thành lựa chọn duy nhất cho World Cup 2034; áp đặt lịch bóng đá mới không qua tham vấn; sửa quy định để Inter Miami của Messi có thể góp mặt tại Club World Cup; hay tạo riêng một kỳ chuyển nhượng cho giải đấu đó. Mỗi thay đổi đều khiến bóng đá lệch khỏi quỹ đạo cân bằng vốn có.

FIFA đã thay đổi

Điều đáng buồn là trước đây, FIFA và UEFA từng rất cứng rắn với các trường hợp ngôi sao phạm lỗi. Rivaldo năm 2002 hay Liam Brady ở Euro 88 đều không nhận được bất kỳ sự nương nhẹ nào. Thế nhưng thời thế đã đổi.

Tầm ảnh hưởng và sức hút của Ronaldo quá lớn.

Giờ đây nhiều liên đoàn, từ Argentina đến Romania, đang noi theo, yêu cầu giảm án cho cầu thủ của họ. Và nếu đội bóng nào rơi vào bảng đấu với Bồ Đào Nha, họ hoàn toàn có thể kiện lên Tòa Trọng tài Thể thao.

Vấn đề không chỉ nằm ở Ronaldo. Nó nằm ở tiền lệ. Nó nằm ở cảm giác rằng một nguyên tắc thiêng liêng trong thể thao, mọi đội phải chơi theo cùng một luật, đang lung lay. Trong rugby, điều này là bất khả xâm phạm: cầu thủ bị treo giò sẽ không được thi đấu ở bất kỳ cấp độ nào cho đến khi hết hạn. Không có ngoại lệ, không có diễn giải.

Bóng đá từng có sự trong trẻo ấy. Nhưng giờ mọi thứ đều bị phủ bóng bởi tiền bạc, ảnh hưởng chính trị và các mối quan hệ quyền lực. Khi Infantino lên nắm quyền năm 2016, ông hứa đem về nhiều tiền hơn cho các liên đoàn. Không ai phủ nhận điều đó đã xảy ra. Nhưng cái giá phải trả là gì? Có lẽ là từng mảnh niềm tin của người hâm mộ.

FIFA từng sở hữu một di sản gần như hoàn hảo: World Cup 32 đội, cân bằng, hấp dẫn, giàu kịch tính. Chính giá trị đó giúp giải đấu vượt qua mọi tranh cãi để trở thành biểu tượng thể thao toàn cầu. Việc mở rộng lên 48 đội đã làm xáo trộn phần nào. Giờ đây, bằng các quyết định như giảm án cho Ronaldo, FIFA đang đặt cược vào thứ còn mong manh hơn: lòng tin vào sự công bằng.

Vì một khi người hâm mộ không còn tin rằng sân chơi là bình đẳng, thì dù World Cup có mở rộng, dù doanh thu có tăng, bản chất bóng đá vẫn sẽ tổn thương. Và đó mới là thất bại lớn nhất của Infantino trong nhiệm kỳ mà những tai tiếng ngày càng chất chồng.