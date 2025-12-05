Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ronaldo rót tiền vào cuộc đua trí tuệ nhân tạo

  Thứ sáu, 5/12/2025 06:53 (GMT+7)
Cristiano Ronaldo tiếp tục cho thấy tham vọng vượt ra ngoài sân cỏ khi đầu tư vào Perplexity, nền tảng trí tuệ nhân tạo đang nổi lên như đối thủ trực tiếp của ChatGPT thuộc OpenAI.

Thông tin được chính siêu sao 40 tuổi công bố qua một đoạn video quảng bá đăng trên mạng xã hội. Ronaldo khẳng định sự hợp tác với Perplexity xuất phát từ niềm tin vào sức mạnh của tri thức và tinh thần đặt câu hỏi không ngừng.

Anh chia sẻ: "Sự tò mò là điều kiện để vươn tới vĩ đại. Bạn chiến thắng khi mỗi ngày đều đặt ra những câu hỏi mới. Vì vậy, tôi tự hào thông báo khoản đầu tư vào Perplexity. Họ đang thúc đẩy trí tò mò của thế giới, và chúng tôi sẽ truyền cảm hứng để mọi người đặt ra những câu hỏi táo bạo hơn. Đây mới chỉ là khởi đầu".

Perplexity ra đời năm 2022, được mô tả như một cỗ máy trả lời dựa trên AI, giúp người dùng tìm lời giải cho mọi câu hỏi theo cách trực quan và chính xác hơn. Sự xuất hiện của Ronaldo được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho nền tảng này trong cuộc đua khốc liệt của ngành AI.

Ronaldo kín đáo nhắc đến Perplexity từ tháng 10 vừa qua, trong bài phát biểu nhận danh hiệu Prestige Award tại Bồ Đào Nha. Khi đó, anh kể lại: "Tôi tự hỏi Prestige Award là gì? Có phải giải thưởng cuối sự nghiệp không? Tôi hơi lo. Thế là tôi tra Perplexity. Nếu bạn chưa biết, hãy thử tìm hiểu. Nhờ đó tôi được giúp một chút".

Với thương vụ mới, Ronaldo tiếp tục nối dài danh sách các khoản đầu tư trải rộng khắp từ thể thao, khách sạn, thời trang, dinh dưỡng cho đến công nghệ. Từ hình ảnh biểu tượng trên sân cỏ, CR7 chứng minh anh cũng tỏ ra sắc bén trong thế giới kinh doanh.

Minh Nghi

