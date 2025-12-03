Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Cảnh trái ngược của Messi và Ronaldo

  • Thứ tư, 3/12/2025 08:02 (GMT+7)
  • 31 phút trước

Khi Cristiano Ronaldo vẫn đang chờ danh hiệu đầu tiên tại Saudi Arabia, Lionel Messi chỉ còn cách chiếc cúp MLS đúng một trận đấu.

Messi liên tục nâng cúp vô địch tại Mỹ. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 7/12, Inter Miami sẽ bước vào trận chung kết MLS Cup 2025 gặp Vancouver Whitecaps của Thomas Muller tại Fort Lauderdale. Đây không chỉ là trận đấu lớn nhất trong lịch sử đội bóng mà còn là cơ hội để Messi giành danh hiệu vô địch quốc nội đầu tiên tại Mỹ.

Kể từ khi đặt chân đến MLS, Messi giúp Inter Miami lột xác. Anh góp công lớn đem về Leagues Cup 2023, Supporters’ Shield và chức vô địch miền Đông 2025. Tuy nhiên, những danh hiệu này vẫn chưa thể sánh với một chức vô địch giải quốc nội, chiếc cúp có ý nghĩa cao nhất với một CLB tại Mỹ.

Trong màu áo Inter Miami, Messi đóng góp 77 bàn thắng và 41 pha kiến tạo sau 87 trận, tổng cộng 118 lần tham gia vào các tình huống ghi bàn, hiệu suất khiến cả MLS ngả mũ. Tầm ảnh hưởng của Leo còn thể hiện ở cách anh nâng tầm tập thể, biến Inter Miami từ một CLB trong nhóm chót bảng thành một đội bóng có bản sắc, lối chơi và tham vọng rõ rệt.

Messi anh 1

Ronaldo vẫn trắng tay tại Saudi Arabia. Ảnh: Reuters.

Trong khi Messi đứng trước thời khắc lịch sử, Ronaldo lại có hành trình đầy gian nan tại Saudi Arabia. Từ khi cập bến Al Nassr năm 2023, CR7 vẫn chưa một lần nâng cao chức vô địch Saudi Pro League dù ghi bàn đều đặn và duy trì thể trạng ấn tượng ở tuổi ngoài 40.

Ronaldo trải qua ba mùa giải trắng tay tại giải quốc nội và các mặt trận cúp. Dù Al Nassr đang có khởi đầu hoàn hảo mùa này, họ vẫn chưa thể sớm đăng quang, đồng nghĩa Ronaldo chắc chắn không có cơ hội vô địch trước khi bước sang năm 2026.

Khoảnh khắc Messi nâng cúp vô địch tại Mỹ Chiến thắng 5-1 trước New York City sáng 30/11 giúp Inter Miami vô địch khu vực miền Đông MLS 2025.

"La Roja" đã thay đổi thế nào? Động lực nào đã biến một đội bóng từng mang danh "Vua vòng loại" trở thành độc cô cầu bại suốt giai đoạn 2008-2012 là điều La Roja: How soccer conquered Spain and how spanish soccer conquered the world của Jimmy Burns chia sẻ.

