Mbappe sắp xô đổ kỷ lục của Ronaldo

Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục tạo nên những cột mốc phi thường trong sự nghiệp khi chạm tới 62 bàn thắng trong năm 2025.

Màn trình diễn ấn tượng của Kylian Mbappe giúp Real chấm dứt chuỗi 3 trận hòa liên tiếp.

Rạng sáng 4/12, tiền đạo người Pháp góp công vào cả 3 bàn trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Athletic Bilbao ở vòng 19 La Liga. Trong đó, anh trực tiếp lập cú đúp ở các phút 7 và 59.

Thành tích này giúp Mbappe sánh vai cùng Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Robert Lewandowski trong nhóm những chân sút hiếm hoi ở thế kỷ 21 ghi nhiều hơn 60 bàn trong một năm dương lịch.

Kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một năm dương lịch hiện thuộc về Messi với 91 bàn trong năm 2012. Mbappe gần như không thể đạt cột mốc này trong tháng cuối năm.

Song, cột mốc 69 bàn của Cristiano Ronaldo trong năm 2013, thành tích tốt nhất một cầu thủ Real từng có trong năm dương lịch vẫn nằm trong khả năng của Mbappe.

Đồng thời, chân sút sinh năm 1998 cũng trở thành cầu thủ Pháp ghi nhiều bàn nhất trong năm dương lịch, kể từ thời Just Fontaine (năm 1958) ghi được 60 bàn.

Nhìn vào toàn bộ năm 2025, Mbappe đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Sau nửa đầu năm bùng nổ với những bàn thắng quan trọng tại Champions League, anh nhanh chóng khẳng định vị thế quan trọng trong hệ thống của HLV Xabi Alonso ở mùa 2025/26.

Không chỉ ghi bàn đều đặn, Mbappe còn thể hiện vai trò thủ lĩnh một cách rõ rệt, dẫn dắt hàng công trẻ, tạo đột biến ở những thời khắc khó khăn và duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc cho cả CLB lẫn tuyển Pháp.

Tính đến cuối tháng 11, 62 bàn thắng trên mọi đấu trường phản ánh đầy đủ sự toàn diện của Mbappe: tốc độ, kỹ thuật, sự lạnh lùng trước khung thành và bản lĩnh ở các trận cầu lớn.