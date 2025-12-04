Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Mbappe sắp xô đổ kỷ lục của Ronaldo

  • Thứ năm, 4/12/2025 11:00 (GMT+7)
  • 60 phút trước

Tiền đạo Kylian Mbappe tiếp tục tạo nên những cột mốc phi thường trong sự nghiệp khi chạm tới 62 bàn thắng trong năm 2025.

Màn trình diễn ấn tượng của Kylian Mbappe giúp Real chấm dứt chuỗi 3 trận hòa liên tiếp.

Rạng sáng 4/12, tiền đạo người Pháp góp công vào cả 3 bàn trong chiến thắng 3-0 của Real Madrid trước Athletic Bilbao ở vòng 19 La Liga. Trong đó, anh trực tiếp lập cú đúp ở các phút 7 và 59.

Thành tích này giúp Mbappe sánh vai cùng Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Robert Lewandowski trong nhóm những chân sút hiếm hoi ở thế kỷ 21 ghi nhiều hơn 60 bàn trong một năm dương lịch.

Kỷ lục ghi nhiều bàn nhất trong một năm dương lịch hiện thuộc về Messi với 91 bàn trong năm 2012. Mbappe gần như không thể đạt cột mốc này trong tháng cuối năm.

Song, cột mốc 69 bàn của Cristiano Ronaldo trong năm 2013, thành tích tốt nhất một cầu thủ Real từng có trong năm dương lịch vẫn nằm trong khả năng của Mbappe.

Đồng thời, chân sút sinh năm 1998 cũng trở thành cầu thủ Pháp ghi nhiều bàn nhất trong năm dương lịch, kể từ thời Just Fontaine (năm 1958) ghi được 60 bàn.

Nhìn vào toàn bộ năm 2025, Mbappe đang trải qua giai đoạn thăng hoa nhất sự nghiệp. Sau nửa đầu năm bùng nổ với những bàn thắng quan trọng tại Champions League, anh nhanh chóng khẳng định vị thế quan trọng trong hệ thống của HLV Xabi Alonso ở mùa 2025/26.

Không chỉ ghi bàn đều đặn, Mbappe còn thể hiện vai trò thủ lĩnh một cách rõ rệt, dẫn dắt hàng công trẻ, tạo đột biến ở những thời khắc khó khăn và duy trì hiệu suất đáng kinh ngạc cho cả CLB lẫn tuyển Pháp.

Tính đến cuối tháng 11, 62 bàn thắng trên mọi đấu trường phản ánh đầy đủ sự toàn diện của Mbappe: tốc độ, kỹ thuật, sự lạnh lùng trước khung thành và bản lĩnh ở các trận cầu lớn.

Tất cả bàn thắng trận U22 Việt Nam 2-1 U22 Lào Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.

Hai cầu thủ Liverpool gây phẫn nộ

CĐV Liverpool nổi giận, đòi loại hai hậu vệ sau trận hòa 1-1 trước Sunderland ở vòng 14 Premier League rạng sáng 4/12.

5 giờ trước

Tường Linh

Mbappe Cristiano Ronaldo Kylian Mbappe Real

    Đọc tiếp

    Ban to chuc SEA Games 33 gay phan no hinh anh

    Ban tổ chức SEA Games 33 gây phẫn nộ

    15 phút trước 11:44 4/12/2025

    0

    Fanpage SEA Games Thailand 2025 trở thành tâm điểm chỉ trích khi tung ra poster quảng bá cho sự kiện chạy bộ "33rd SEA Games Virtual Run" được tạo bằng AI với hàng loạt lỗi cơ bản.

    Bua sang cua U22 Viet Nam sau chien thang hinh anh

    Bữa sáng của U22 Việt Nam sau chiến thắng

    23 phút trước 11:37 4/12/2025

    0

    Nửa ngày sau chiến thắng trước U22 Lào ở trận ra quân SEA Games tối 3/12, U22 Việt Nam trở lại với nhịp sinh hoạt thường nhật, sẵn sàng hướng tới các trận đấu tiếp.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý