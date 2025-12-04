Hai cầu thủ Liverpool gây phẫn nộ

CĐV Liverpool nổi giận, đòi loại hai hậu vệ sau trận hòa 1-1 trước Sunderland ở vòng 14 Premier League rạng sáng 4/12.

Konate vướng chỉ trích.

Trên sân Anfield, hai cái tên bị chỉ trích nặng nề nhất là bộ đôi trung vệ Ibrahima Konate và Joe Gomez.

Konate liên tục mắc sai sót trong thời gian gần đây, trong bối cảnh xuất hiện thông tin Real Madrid đã từ bỏ ý định chiêu mộ anh theo dạng tự do.

Một CĐV tức giận viết: “Không hiểu Konate đang ở hành tinh nào, phong độ của cậu ta tệ chưa từng thấy”. Người khác nói thẳng: “Tôi không tin nổi những gì Konate đang làm trên sân”.

Trước đó, trung vệ người Pháp cũng bị đàn anh Jamie Carragher công khai phê bình, buộc anh phải lên mạng xã hội đáp trả và khẳng định sẽ “chiến đấu để vượt qua giông bão”.

Joe Gomez cũng không tránh khỏi sự chỉ trích ở trận đấu với Sunderland. Một CĐV đăng tải: “Gomez là cầu thủ tệ nhất tôi từng thấy trong màu áo Liverpool. Thật xấu hổ khi thấy cậu ta thi đấu”. Một người khác bức xúc hơn: “Loại Gomez và Konate khỏi đội đi”.

Trận hòa trước Sunderland tiếp tục khiến bầu không khí tại Liverpool thêm phần ngột ngạt. Đội bóng của HLV Arne Slot rơi thêm điểm và hiện chỉ đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng, kém xa kỳ vọng của người hâm mộ sau mùa giải lên ngôi vô địch.

Phong độ phập phù, hàng thủ liên tục mắc sai lầm cùng kết quả kém ấn tượng đang khiến áp lực dồn nén lên Liverpool. Nếu không cải thiện ngay lập tức, thầy trò HLV Slot có thể tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng ở mùa này.

