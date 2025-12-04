Salah tiếp tục dự bị, Arne Slot nói gì?

Salah một lần nữa không góp mặt trong đội hình xuất phát của Liverpool gặp Sunderland, và HLV Arne Slot đã lên tiếng giải thích lựa chọn gây tranh cãi này trước trận đấu rạng sáng 4/12.

Salah đang đánh mất chính mình.

Slot cho biết quyết định của ông xuất phát từ nhu cầu duy trì sự ổn định nhưng vẫn đảm bảo độ tươi mới trong đội hình. “Tôi giữ nguyên bộ khung. Đó là sự cân bằng giữa tính liên tục và sự mới mẻ”, nhà cầm quân người Hà Lan chia sẻ. Ông nhấn mạnh một số cầu thủ đá chính không thể chơi đủ 90 phút, nên Liverpool cần sử dụng toàn bộ chiều sâu đội hình. “Hơn bao giờ hết, chúng tôi cần nhiều hơn 11 cầu thủ tối nay”.

HLV Slot khẳng định việc Salah ngồi dự bị không phản ánh đánh giá tiêu cực nào về phong độ. Thay vào đó, ông xem đó là một lợi thế khi có thể tung một ngôi sao tấn công đẳng cấp từ băng ghế dự bị. “Tất cả đều có cơ hội vào sân, Mo chắc chắn là một trong số đó. Việc có Mo trên ghế dự bị là điều tốt cho chúng tôi”, Slot nói.

Chiến lược gia của Liverpool cũng tiết lộ ông và Salah không có cuộc nói chuyện dài trước trận. Họ trao đổi nhiều sau trận gặp Frankfurt, nhưng lần này mọi việc diễn ra nhẹ nhàng hơn. Dù vậy, Slot dành lời khen cho thái độ chuyên nghiệp của Salah.

“Cậu ấy phản ứng đúng như bạn mong đợi ở một cầu thủ lớn. Khi đá chính, Mo là tấm gương. Khi ngồi ngoài, cậu ấy cũng là tấm gương về cách hành xử”.

Salah đã ba trận liên tiếp không đá chính, điều hiếm thấy trong những năm anh khoác áo Liverpool. Tuy vậy, Slot muốn nhấn mạnh rằng sự xoay tua là cần thiết trong giai đoạn lịch thi đấu dày đặc, và ông tin Salah vẫn đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của đội.

Quyết định này tiếp tục mở ra nhiều tranh luận, nhưng Slot khẳng định mọi thứ đều hướng đến lợi ích dài hạn của Liverpool trong mùa giải đầy áp lực.

Khép lại 90 phút trận gặp Sunderland, Liverpool chỉ có được tỷ số hoà 1-1. Mo Salah được Slot tung vào sân trong hiệp 2.