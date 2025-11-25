Liverpool đang chìm trong khủng hoảng phong độ, và theo Wayne Rooney, Arne Slot cần một quyết định đủ lớn để lay động toàn đội, bắt đầu bằng việc để Mo Salah dự bị.

Rooney khuyên Liverpool mạnh tay với Salah.

Ngôi sao người Ai Cập, từng ghi 29 bàn và 18 kiến tạo mùa trước, chỉ mới có 4 pha lập công ở Premier League mùa này và dần trở thành cái bóng của chính mình.

Phát biểu trên podcast The Wayne Rooney Show, cựu đội trưởng tuyển Anh nhận định Slot phải “cắn răng” loại bỏ Salah nếu muốn khơi dậy phản ứng ở phòng thay đồ. “Salah không hỗ trợ phòng ngự. Nếu bạn là tân binh phải ngồi dự bị và chứng kiến anh ấy không chạy mà vẫn được giữ lại trên sân, thì điều đó gửi thông điệp gì?”, Rooney đặt vấn đề.

Rooney cho rằng thói quen so sánh Slot với Jurgen Klopp chỉ khiến tình hình thêm nặng nề. Mỗi thất bại của Liverpool, tên Klopp lại bị nhắc đến, tạo cái bóng không khác gì thời hậu Sir Alex Ferguson ở Man Utd. “Người hâm mộ cần vượt qua điều này và đứng sau Slot. Nhưng họ đang trải qua giai đoạn quá khó khăn”, Rooney nói.

Cựu danh thủ MU cũng nhắc đến tác động tâm lý từ sự cố thương tâm liên quan đến Diogo Jota, điều, theo anh, có thể ảnh hưởng tới tinh thần toàn đội. Dù vậy, Rooney khẳng định đó không thể là lý do cho việc Liverpool thiếu chiến đấu, thiếu quyết liệt trong các trận gần đây.

Giữa cơn bão hoài nghi và sức ép từ chuỗi kết quả tệ hại, lời khuyên của Rooney càng khiến tương lai của Salah và cách Slot xử lý phòng thay đồ trở thành tâm điểm tại Anfield.