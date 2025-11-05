CĐV lại nổi giận với Salah

Lần thứ hai ở mùa này, Mohamed Salah bị chỉ trích vì chơi cá nhân.

Salah chơi cá nhân.

Phút 87 trận đấu với Real Madrid, pha dứt điểm không thành của Cody Gakpo tạo ra tình huống lộn xộn trước cầu môn. Mohamed Salah nhanh chân lao đến, tung cú sút nhưng vẫn bị hàng thủ đội khách cản phá.

Ngay gần đó, Florian Wirtz chọn được vị trí tốt và chỉ chờ bóng để dứt điểm vào khung thành trống. Tuy nhiên, cầu thủ người Đức chỉ biết cúi đầu, quay lưng bỏ đi khi chứng kiến đàn anh thi đấu cá nhân.

Trước đó, trong trận gặp Frankfurt cũng ở Champions League, Salah từng bị chỉ trích sau một pha thi đấu cá nhân tương tự. Wirtz đang rất cần bàn thắng để lấy lại sự tự tin. Tuy nhiên, cựu sao Leverkusen vẫn chưa thể lập công dù mùa giải đã trôi qua được 3 tháng.

"Salah nên rời CLB ngay lập tức", một fan bày tỏ sự bực tức. "Wirtz nên nổi giận với Salah ở tình huống này", người thứ 2 lên tiếng. "Thêm một trận đấu tốt của Wirtz bị Salah phá hỏng", một người hâm mộ khác bình luận.

Trước Real Madrid, Wirtz không có cú dứt điểm nhưng vẫn được chấm 7,5 điểm (theo Flashscore). Anh sở hữu tỷ lệ rê bóng thành công 100%, chuyền chính xác 86%, tạo 1 cơ hội, thắng 4/8 pha tranh chấp và có 1 lần tắc bóng chuẩn xác. Bản hợp đồng 125 triệu euro rời sân từ phút 88 trong tiếng pháo tay không ngớt của người hâm mộ tại Anfield.

Liverpool thắng trận thứ 2 liên tiếp khi tiếp đón Real Madrid, qua đó vươn lên thứ 6 trên bảng xếp hạng League Phase.