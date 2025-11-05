Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Quyết định gây phẫn nộ trong ngày Real Madrid bại trận

  • Thứ tư, 5/11/2025 05:08 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Rạng sáng 5/11, Liverpool bị từ chối quả phạt đền sau tình huống Aurelien Tchouameni bên phía Real Madrid để bóng chạm tay trong vùng cấm.

Tình huống cầu thủ Real dùng tay cản bóng.

Phút 20 trận đấu trên sân Anfield, Dominik Szoboszlai tung cú sút từ sát vạch 16,5 m đưa bóng chạm tay Aurelien Tchouameni, người đang ở trong vùng cấm. Cầu thủ chủ nhà đòi phạt đền nhưng trọng tài chính nói không. Ông Kovacs ra ngoài sân, tham khảo video làm chậm nhưng vẫn giữ nguyên quyết định.

Quyết định của trọng tài chính tạo nên làn sóng phản đối trên mạng xã hội. "Real là đội bóng chơi với luật riêng. Cầu thủ của họ có thể dùng tay cản bóng nếu muốn", một CĐV mỉa mai.

"Yamal đã đúng, Real mới là những kẻ mua chuộc trọng tài", fan thứ 2 bình luận. "Ai đó hãy giải thích cho tôi vì sao Tchouameni không bị thổi phạt?", một CĐV thắc mắc.

Cũng trong hiệp một, trọng tài Kovacs còn từ chối một quả phạt đền cho Real, sau khi Vinicius bị một hậu vệ đội chủ nhà vung tay vào mặt. Ngôi sao người Brazil tỏ rõ sự đau đớn và liên tục chỉ vào mặt nhưng cũng không thể khiến vị vua áo đen đổi ý.

Khép lại 90 phút, Liverpool giành chiến thắng 1-0 trước Real Madrid. Alexis Mac Allister là tác giả bàn thắng duy nhất giúp đại diện nước Anh có 3 điểm. Cũng như mùa trước, "Los Blancos" thêm một lần ôm hận khi làm khách đến sân Anfield của Liverpool tại League Phase, Champions League.

