Salah ích kỷ, lại không chuyền bóng

  • Thứ hai, 10/11/2025 09:30 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Cổ động viên Liverpool tức giận với pha xử lý gây tranh cãi của Mohamed Salah ở trận thua 0-3 trước Man City thuộc vòng 11 Premier League rạng sáng 10/11.

Pha bóng gây phẫn nộ của Salah.

Phút 79 trên sân Etihad, khi Liverpool nỗ lực tìm bàn danh dự, Salah thoát xuống bên cánh phải, khống chế bóng trong thế đối mặt thủ môn Donnarumma. Nhưng thay vì chuyền ngang cho Florian Wirtz đang băng lên trống trải trước khung thành, ngôi sao Ai Cập chọn dứt điểm và hỏng ăn.

Tài khoản fanpage Living Liverpool đăng lại tình huống cùng lời mỉa mai: "Tội nghiệp Florian Wirtz, cậu ấy đáng ra có 3-4 bàn nếu Salah chịu chuyền bóng". Bài viết nhanh chóng thu hút hơn hàng trăm nghìn lượt xem, kéo theo hàng loạt bình luận trái chiều.

Một số người bảo vệ Salah, cho rằng anh bị hậu vệ Josko Gvardiol đeo bám và không có đủ thời gian để quan sát. Nhưng phía ngược lại phản biện: "Anh ta khống chế bóng, và có hai đồng đội hoàn toàn trống trải ở cột xa".

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Salah bị chỉ trích vì chơi cá nhân. Hồi đầu mùa, những pha xử lý tương tự từng xuất hiện trong các trận gặp Frankfurt và MU, khiến không ít CĐV phàn nàn về cái tôi quá lớn của cầu thủ số 11.

Trong bối cảnh Wirtz chưa thể tạo được ảnh hưởng to lớn, việc Salah tiếp tục "giữ bóng quá lâu" đặt ra dấu hỏi lớn về khả năng phối hợp giữa hai ngôi sao tấn công của Liverpool. Liệu đó chỉ là khoảnh khắc nóng vội, hay dấu hiệu cho thấy vấn đề lớn hơn trong phòng thay đồ "The Kop".

Rạng sáng 10/11, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh thua muối mặt 0-3 trước Man City. ĐKVĐ Liverpool bị đẩy xuống thứ 8, xếp sau MU do ghi ít bàn hơn (18 so với 19).

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

