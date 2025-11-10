Liverpool khủng hoảng, bị gạch khỏi cuộc đua vô địch

Roy Keane khẳng định Liverpool không còn đủ tư cách đua vô địch sau thất bại 0-3 trước Manchester City tại Etihad. Cựu đội trưởng Man United nói đội bóng của HLV Arne Slot đang “rơi vào khủng hoảng”.

Florian Wirtz tiếp tục mờ nhạt trong ngày Liverpool thua 0-3 trước Man City.

Đây là trận thua thứ năm trong sáu vòng gần nhất của Liverpool tại Premier League. Họ từng đánh bại Man City ở cả hai lượt trận mùa trước, nhưng lần này bị cuốn trôi bởi các bàn thắng của Erling Haaland, Nico Gonzalez và Jeremy Doku, cầu thủ hay nhất trận. Haaland thậm chí còn đá hỏng một quả phạt đền nhưng Man City vẫn vượt trội toàn diện.

Cựu tiền vệ MU, Roy Keane cho rằng Liverpool không còn sức cạnh tranh. Ông nhận định: “Ở thời điểm này, không thể coi Liverpool là ứng viên vô địch. Họ đang trong khủng hoảng”. Keane chỉ ra hàng loạt vấn đề: “Thiếu cường độ, thiếu năng lượng, thay người lộn xộn. Đội bóng trông rất yếu”.

Cùng trên Sky Sports, Micah Richards cho rằng màn trình diễn của Liverpool là hệ quả của nhiều cá nhân sa sút, đặc biệt là Florian Wirtz, bản hợp đồng 116 triệu bảng. Richards nói: “Nếu bạn được mua với giá hơn 100 triệu bảng, bạn phải sẵn sàng thi đấu. Hôm nay, chúng ta lại không thấy Wirtz đâu cả, và điều đó trở thành vấn đề cho HLV”.

Cựu hậu vệ Man City thừa nhận từng bảo vệ Wirtz, nhưng giờ đã hết kiên nhẫn. Ông nói rằng cầu thủ người Đức phải thể hiện nhiều hơn, bất kể đến từ giải đấu nào.

Gary Neville cũng tỏ ra thất vọng. Trên podcast sau trận, cựu hậu vệ MU nói: “Wirtz là vấn đề. Cậu ấy trông như một cậu bé con trên sân”. Neville cho rằng giới chuyên môn “bao biện quá lâu” cho tiền vệ 22 tuổi, trong khi mức giá hơn 100 triệu bảng đòi hỏi bản lĩnh khác hẳn.

Daniel Sturridge thì kêu gọi kiên nhẫn hơn với Wirtz, nhưng thừa nhận tình hình ở Anfield đang rối ren. Cựu tiền đạo tuyển Anh cho biết: “Rõ ràng mọi thứ không còn như mùa trước. Sự gắn kết và ăn ý đã biến mất. Liverpool không còn là tập thể đáng sợ nữa”.

Thất bại tại Etihad khiến Liverpool rơi xuống nửa trên bảng xếp hạng, còn Man City tiếp tục bứt phá trong cuộc đua vô địch. Với phong độ hiện tại, nhà đương kim vô địch đứng trước nguy cơ mất phương hướng giữa mùa giải.