Man City nhấn chìm Liverpool 3-0

Rạng sáng 10/11, thầy trò Pep Guardiola thắng thuyết phục đương kim vô địch Ngoại hạng Anh trên sân nhà ở vòng 11.

Tỷ số: Man City 3-0 Liverpool Cầu thủ ghi bàn: Erling Haaland (29'), Nico Gonzalez (45+3'), Jeremy Doku (63').

Liverpool vừa có dấu hiệu hồi sinh với 2 chiến thắng liên tiếp đã phải hành quân đến sân của Man City đang có phong độ thăng hoa tại Etihad trong thời gian gần đây.

HLV Arne Slot bố trí đội hình gồm những cái tên ưng ý nhất nhưng nhà đương kim vô địch chỉ biết chịu trận trước những tình huống tấn công dồn dập của đội chủ nhà.

Bên cánh trái, Jeremy Doku liên tục "hành hạ" Conor Bradley bằng những pha đi bóng đầy tốc độ. Ở phía trong, Ibrahima Konate cũng không có sự bọc lót kịp thời, thậm chí còn khiến Liverpool chịu phạt đền sau một pha thi đấu lóng ngóng ở phút thứ 10.

Tình huống để mất bóng của bộ đôi hậu vệ buộc Giorgi Mamardashvili phải lao ra, để rồi phạm lỗi với Doku, dẫn đến phạt đền. Cũng chính Mamardashvili chuộc lỗi với pha đổ người xuất sắc để cản cú đá từ cự ly 11 m của Erling Haaland.

Sau pha bỏ lỡ, Man City tiếp tục dồn ép đối thủ và cuối cùng cũng có bàn mở tỷ số ở phút 29. Từ pha treo bóng bên cánh phải của Matheus Nunes, Haaland bật cao đánh đầu khiến thủ môn đội khách đứng chôn chân.

Haaland chứng minh anh vẫn là trung phong hay nhất thế giới hiện tại.

Chân sút người Na Uy nối dài chuỗi phong độ ấn tượng với bàn thắng thứ 14 tại Ngoại hạng Anh, chiếm 63,6% số bàn của cả đội Man City ở mùa giải năm nay.

10 phút sau bàn thua, Liverpool mới có cơ hội đáng chú ý đầu tiên. Virgil Van Dijk không chiến dũng mãnh sau quả phạt góc, biến nỗ lực bay người của Gianluigi Donnarumma thành vô nghĩa. Tuy nhiên, VAR vào cuộc và tước đi niềm vui của CĐV đội khách, do Andy Robertson cản tầm nhìn của Donnarumma, khi đang ở thế việt vị.

Van Dijk không thể mang về bàn gỡ hòa, thậm chí còn trở thành tác nhân khiến đội khách nhận bàn thua thứ 2 ở phút 45+3. Cú sút xa của Nico Gonzalez đập chân trung vệ đội trưởng bên phía "The Kop", đổi hướng đi vào lưới.

Liverpool nhận trái đắng sau khi bị tước bàn thắng.

Hiêp một khép lại với lợi thế lớn nghiêng về chủ nhà. Điểm sáng duy nhất bên phía Liverpool là Florian Wirtz với những pha đi bóng kỹ thuật, khiến Nico và Bernardo Silva phải phạm lỗi và nhận thẻ vàng.

Ngay đầu hiệp hai, cơn mưa nặng hạt trút xuống sân Etihad khiến Liverpool càng gặp khó trong khâu tìm bàn gỡ. "Lữ đoàn đỏ" chơi lúng túng, thậm chí còn suýt nhận bàn thua thứ 3 ở phút 55. Doku đi bóng qua hàng loạt cái bóng áo đỏ, trước khi tung cú sút căng, buộc Mamardashvili phải trổ tài.

Phải đến khi HLV Arne Slot đưa ra những sự điều chỉnh, Liverpool mới tạo đột biến ở mặt trận tấn công. Phút 59, Bradley căng ngang loại hàng thủ chủ nhà nhưng ở phía trong, Cody Gakpo lại đệm bóng ra ngoài từ cự ly gần.

Khi đội khách vừa nhen nhóm hy vọng có bàn rút ngắn tỷ số, Man City đã nhanh chóng dập tắt bằng bàn thắng thứ 3. Phút 63, Doku làm khán đài Etihad vỡ òa cảm xúc với một siêu phẩm từ ngoài vùng cấm, không cho thủ thành Mamardashvili cơ hội cản phá.

Doku có ngày thi đấu thăng hoa.

Khoảng 15 phút cuối trận, Liverpool mới có thể vùng lên. Khoảng trống mở ra với Szoboszlai, Salah nhưng bộ đôi ngôi sao của độ khách vẫn không thể mang về bàn danh dự.

Pep Guardiola kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp huấn luyện bằng chiến thắng thuyết phục trước đại kình địch mà ông tôn trọng nhất tại Ngoại hạng Anh. Man City chấm dứt chuỗi 4 trận không thắng trước Liverpool và vươn lên thứ 2 với 22 điểm, kém Arsenal 4 điểm.

Trong khi đó, ĐKVĐ Liverpool bị đẩy xuống thứ 8, xếp sau MU do ghi ít bàn hơn (18 so với 19). Đây là điều khó chấp nhận với CĐV đội bóng thành phố cảng, nhất là sau kỳ chuyển nhượng hè tưng bừng với 3 bản hợp đồng bom tấn bổ sung cho hàng công gồm Wirtz, Hugo Ekitike và Alexander Isak.

Bảng xếp hạng Premier League.



Đội hình ra sân của 2 CLB.