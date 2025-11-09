Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

MU thở phào với Sesko

  • Chủ nhật, 9/11/2025 18:46 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

HLV Ruben Amorim đón tin vui từ Benjamin Sesko sau trận hòa 2-2 kịch tính giữa MU và Tottenham thuộc vòng 11 Premier League tối 8/11.

Chấn thương của Sesko không quá nghiêm trọng.

Tiền đạo người Slovenia vào sân ở phút 58, chơi năng nổ nhưng không may bị đau đầu gối sau pha va chạm với Micky van de Ven, buộc phải rời sân cuối trận. Sự cố khiến Amorim lo lắng, nhất là khi lực lượng "Quỷ đỏ" khá mỏng.

"Với chấn thương ở đầu gối, chúng ta không bao giờ biết trước được điều gì. Tôi lo, bởi Ben rất quan trọng với đội bóng. Chúng tôi cần kiểm tra kỹ lưỡng", Amorim chia sẻ sau trận.

Tuy nhiên, truyền thông Slovenia mang đến tín hiệu tích cực. Theo tờ Sportklub, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chấn thương của Sesko không nghiêm trọng và anh nhiều khả năng không phải nghỉ dài hạn. Dù vậy, cầu thủ sẽ phải chụp MRI trong vài ngày tới để xác định chính xác mức độ tổn thương.

Trận đấu tại London là cuộc rượt đuổi cảm xúc. MU mở tỷ số ở phút 32 nhờ pha đánh đầu của Bryan Mbeumo, trước khi Tottenham lật ngược thế cờ với hai bàn của Mathys Tel và Richarlison. Nhưng "Quỷ đỏ" không bỏ cuộc khi Matthijs de Ligt bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 ở phút 96.

Khi nỗi lo về chấn thương của Sesko dần lắng xuống, HLV Amorim có thể tạm thở phào. Một điểm tại sân Tottenham không trọn vẹn, nhưng cho thấy đội bóng của ông đang tiến từng bước, dù chập chững, trên hành trình tìm lại bản lĩnh của một "Quỷ đỏ" đích thực.

Chấn thương của Sesko khiến MU phải suy nghĩ lại về Zirkzee

Kế hoạch cho mượn Joshua Zirkzee gần như bị “đóng băng” sau khi Benjamin Sesko dính chấn thương đầu gối trong trận hòa Tottenham. Ruben Amorim giờ không còn nhiều lựa chọn cho hàng công.

2 giờ trước

Vì sao MU không thể gọi lại Hojlund?

Benjamin Sesko chấn thương, Rasmus Hojlund không thể gọi lại. Ruben Amorim đang đối mặt với bài toán hóc búa nhất từ khi dẫn dắt Manchester United.

3 giờ trước

MU cần nhiều ‘Mbeumo’ hơn

Một đội bóng lớn không chỉ được đo bằng chiến thắng, mà bằng cách họ dùng con người. MU của Ruben Amorim đang hiểu điều đó, qua hai cái tên đối lập: Bryan Mbeumo và Manuel Ugarte.

4 giờ trước

Cuốn tự truyện “Basta: My Life, My Truth” xuất bản năm 2019 của kể lại sự nghiệp Marco van Basten dưới góc nhìn thứ nhất. Huyền thoại người Hà Lan khép lại sự nghiệp ở tuổi 28 khi dính chấn thương mắt cá.

Minh Nghi

Chấn thương Sesko Tottenham Sesko MU Tottenham

    Đọc tiếp

    PSG reu ra hinh anh

    PSG rệu rã

    29 phút trước 20:00 9/11/2025

    0

    Nhà vô địch châu Âu đang đánh mất sức mạnh vì chính thành công của mình. Lịch thi đấu khốc liệt khiến PSG kiệt quệ, và Luis Enrique đang cạn dần lựa chọn.

    Morata lac loi o Como hinh anh

    Morata lạc lối ở Como

    1 giờ trước 19:00 9/11/2025

    0

    Alvaro Morata đang lạc lối ở Como. Không bàn thắng, không tự tin, và giờ là cả sự mệt mỏi trong ánh mắt. Trận gặp Cagliari hôm 8/11 phơi bày tất cả.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý