MU thở phào với Sesko

HLV Ruben Amorim đón tin vui từ Benjamin Sesko sau trận hòa 2-2 kịch tính giữa MU và Tottenham thuộc vòng 11 Premier League tối 8/11.

Chấn thương của Sesko không quá nghiêm trọng.

Tiền đạo người Slovenia vào sân ở phút 58, chơi năng nổ nhưng không may bị đau đầu gối sau pha va chạm với Micky van de Ven, buộc phải rời sân cuối trận. Sự cố khiến Amorim lo lắng, nhất là khi lực lượng "Quỷ đỏ" khá mỏng.

"Với chấn thương ở đầu gối, chúng ta không bao giờ biết trước được điều gì. Tôi lo, bởi Ben rất quan trọng với đội bóng. Chúng tôi cần kiểm tra kỹ lưỡng", Amorim chia sẻ sau trận.

Tuy nhiên, truyền thông Slovenia mang đến tín hiệu tích cực. Theo tờ Sportklub, kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy chấn thương của Sesko không nghiêm trọng và anh nhiều khả năng không phải nghỉ dài hạn. Dù vậy, cầu thủ sẽ phải chụp MRI trong vài ngày tới để xác định chính xác mức độ tổn thương.

Trận đấu tại London là cuộc rượt đuổi cảm xúc. MU mở tỷ số ở phút 32 nhờ pha đánh đầu của Bryan Mbeumo, trước khi Tottenham lật ngược thế cờ với hai bàn của Mathys Tel và Richarlison. Nhưng "Quỷ đỏ" không bỏ cuộc khi Matthijs de Ligt bật cao đánh đầu gỡ hòa 2-2 ở phút 96.

Khi nỗi lo về chấn thương của Sesko dần lắng xuống, HLV Amorim có thể tạm thở phào. Một điểm tại sân Tottenham không trọn vẹn, nhưng cho thấy đội bóng của ông đang tiến từng bước, dù chập chững, trên hành trình tìm lại bản lĩnh của một "Quỷ đỏ" đích thực.