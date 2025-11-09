Vì sao MU không thể gọi lại Hojlund?

Benjamin Sesko chấn thương, Rasmus Hojlund không thể gọi lại. Ruben Amorim đang đối mặt với bài toán hóc búa nhất từ khi dẫn dắt Manchester United.

Hojlund đang khoác áo Napoli theo dạng cho mượn.

Trận hòa 2-2 với Tottenham thuộc vòng 11 Premier League hôm 8/11 không chỉ khiến MU đánh rơi chiến thắng mà còn làm họ mất một trung phong. Benjamin Sesko vào sân ở phút 58, nhưng chỉ đá được nửa giờ. Anh bị Micky van de Ven truy cản khi băng xuống đối mặt khung thành. Sesko nằm sân, ôm đầu gối và rời sân ngay sau khi được chăm sóc.

HLV Ruben Amorim nói ngắn gọn sau trận: “Cậu ấy có vấn đề ở đầu gối. Chúng tôi phải kiểm tra thêm”. Giọng nói bình thản, nhưng khuôn mặt ông căng thẳng. Ông hiểu Sesko có thể phải nghỉ dài.

Vấn đề là MU không còn ai đủ tin cậy để thay thế. Matheus Cunha đá chính, nhưng anh thiên về đá lùi và phối hợp, không phải mẫu tiền đạo dứt điểm. Joshua Zirkzee vẫn chưa hòa nhập, còn Rasmus Hojlund, cái tên đáng lẽ giúp Amorim yên tâm, lại đang chơi cho Napoli.

Hojlund vẫn thuộc biên chế MU, nhưng không thể gọi lại. Hợp đồng cho mượn của anh có điều khoản mua đứt, và điều khoản này sẽ trở thành bắt buộc nếu Napoli giành vé dự Champions League. Theo chuyên gia Fabrizio Romano, hai bên đều xem điều khoản ấy là “gần như chắc chắn sẽ xảy ra”.

Điều đó đồng nghĩa, MU không có quyền triệu hồi Hojlund trong tháng 1. Dù có khủng hoảng nhân sự, Amorim cũng không thể chạm tới phương án quen thuộc của mình.

Tại Napoli, Hojlund đang ghi dấu ấn. Anh có 4 bàn sau 9 trận, phong độ ổn định và được cổ động viên yêu mến. MU không thể làm gì ngoài việc chờ. Nếu Sesko nghỉ dài, họ buộc phải chi tiền để mua thêm tiền đạo trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông.

Với Sesko chấn thương, Hojlund ở lại Italy, Amorim đứng trước lựa chọn khó: tin vào Zirkzee, cầu thủ mới chơi hơn 80 phút ở Premier League, hay lao vào thị trường chuyển nhượng.

Một đội bóng từng tự hào vì chiều sâu nay lại thiếu phương án ghi bàn. Tình thế ấy cho thấy MU không chỉ thiếu may mắn, mà còn thiếu cả kế hoạch dự phòng, điều mà mọi nhà vô địch thật sự đều phải có.