Hojlund cùng đồng đội thăng hoa

Rạng sáng 29/10, Napoli đánh bại Lecce 1-0 để giữ vững ngôi đầu Serie A sau 9 vòng.

Napoli bay cao tại Serie A.

Cú đánh đầu quyết định của Frank Anguissa trong hiệp hai giúp thầy trò Antonio Conte duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với 21 điểm, đồng thời kéo dài chuỗi trận thắng trên sân khách lên con số 6. Trong khi đó, Lecce kéo dài chuỗi phong độ nghèo nàn với chỉ một chiến thắng trong 15 trận sân nhà gần nhất.

Bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng quan trọng trước Inter, Napoli nhanh chóng kiểm soát thế trận. Họ cầm bóng áp đảo trong 15 phút đầu và suýt mở tỷ số khi Mathías Olivera đánh đầu cận thành nhưng bóng đi chệch khung gỗ. Ở chiều ngược lại, Lecce vùng lên mạnh mẽ với cơ hội từ Medon Berisha, song sự xuất sắc của thủ môn đã giữ tỷ số cân bằng sau hiệp một.

Hiệp hai mở đầu đầy kịch tính khi Juan Jesus để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang đến cơ hội vàng cho Lecce trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, cú sút của Francesco Camarda bị Vanja Milinkovic-Savic cản phá ngoạn mục.

Sau tình huống thoát thua, đoàn quân áo xanh vùng dậy mạnh mẽ và được đền đáp ở phút 69. Từ quả đá phạt chuẩn xác của David Neres, tiền vệ Anguissa bật cao đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 1-0.

Ở trận này, Rasmus Hojlund trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, anh không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, do Napoli dành sự tập trung cho mặt trận phòng ngự.