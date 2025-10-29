Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Hojlund cùng đồng đội thăng hoa

  • Thứ tư, 29/10/2025 05:38 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 29/10, Napoli đánh bại Lecce 1-0 để giữ vững ngôi đầu Serie A sau 9 vòng.

Napoli bay cao tại Serie A.

Cú đánh đầu quyết định của Frank Anguissa trong hiệp hai giúp thầy trò Antonio Conte duy trì vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng với 21 điểm, đồng thời kéo dài chuỗi trận thắng trên sân khách lên con số 6. Trong khi đó, Lecce kéo dài chuỗi phong độ nghèo nàn với chỉ một chiến thắng trong 15 trận sân nhà gần nhất.

Bước vào trận đấu với tinh thần hưng phấn sau chiến thắng quan trọng trước Inter, Napoli nhanh chóng kiểm soát thế trận. Họ cầm bóng áp đảo trong 15 phút đầu và suýt mở tỷ số khi Mathías Olivera đánh đầu cận thành nhưng bóng đi chệch khung gỗ. Ở chiều ngược lại, Lecce vùng lên mạnh mẽ với cơ hội từ Medon Berisha, song sự xuất sắc của thủ môn đã giữ tỷ số cân bằng sau hiệp một.

Hiệp hai mở đầu đầy kịch tính khi Juan Jesus để bóng chạm tay trong vòng cấm, mang đến cơ hội vàng cho Lecce trên chấm phạt đền. Tuy nhiên, cú sút của Francesco Camarda bị Vanja Milinkovic-Savic cản phá ngoạn mục.

Sau tình huống thoát thua, đoàn quân áo xanh vùng dậy mạnh mẽ và được đền đáp ở phút 69. Từ quả đá phạt chuẩn xác của David Neres, tiền vệ Anguissa bật cao đánh đầu hiểm hóc, ấn định chiến thắng 1-0.

Ở trận này, Rasmus Hojlund trở lại sau chấn thương. Tuy nhiên, anh không có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, do Napoli dành sự tập trung cho mặt trận phòng ngự.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Vợ Karius táo bạo với mốt không nội y

Hôm 27/10, nữ MC Diletta Leotta gây chú ý khi tham gia bình luận trực tiếp trận Lazio thắng Juventus 1-0 thuộc vòng 8 Serie A.

12 giờ trước

Duy Anh

Napoli đấu Lecce Napoli Napoli Lecce Serie A Hojlund

  • Napoli

    Napoli

    Società Sportiva Calcio Napoli, được biết đơn giản với cái tên Napoli, là một câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp của Ý. Napoli đã vô địch Serie A 2 lần, vào năm 1986-87 và 1989-90. Họ cũng vô địch Coppa Italia 5 lần, và ở đấu trường châu lục họ vô địch cúp UEFA vào năm 1988-89. Napoli cũng là câu lạc bộ thành công nhất ở miền Nam nước Ý và đội bóng có số fan nhiều thứ 4 ở nước này.

    • Thành lập: 1926
    • Biệt danh: Partenopei
    • Sân vận động: Stadio San Paolo, Naples, Ý

Đọc tiếp

Den luc Lee Kang-in roi PSG hinh anh

Đến lúc Lee Kang-in rời PSG

22 phút trước 07:56 29/10/2025

0

Dù ánh hào quang của tấm huy chương UEFA Champions League 2024/25 còn rực rỡ, Lee Kang-in phải cân nhắc chia tay Paris Saint-Germain để tạo ra ngã rẽ quan trọng cho sự nghiệp.

Nguoi co the giup Yamal tro lai quy dao hinh anh

Người có thể giúp Yamal trở lại quỹ đạo

1 giờ trước 07:03 29/10/2025

0

Jorge Mendes – người được mệnh danh là "siêu cò" của làng bóng đá châu Âu – có thể đóng vai trò then chốt để hỗ trợ tài năng trẻ 18 tuổi vượt qua giai đoạn khó khăn hiện tại.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý