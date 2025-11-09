Chấn thương của Sesko khiến MU phải suy nghĩ lại về Zirkzee

Kế hoạch cho mượn Joshua Zirkzee gần như bị “đóng băng” sau khi Benjamin Sesko dính chấn thương đầu gối trong trận hòa Tottenham. Ruben Amorim giờ không còn nhiều lựa chọn cho hàng công.

Joshua Zirkzee nhiều khả năng sẽ phải ở lại Old Trafford, không phải vì phong độ, mà vì hoàn cảnh.

Manchester United đang đối mặt với cơn đau đầu ở vị trí tiền đạo. Ruben Amorim khởi đầu trận hòa 2-2 trước Tottenham bằng việc để Sesko dự bị, trao cơ hội cho Matheus Cunha đá chính. Nhưng khi vào sân trong hiệp hai, Sesko chỉ chơi 30 phút rồi gục xuống, ôm đầu gối trong đau đớn.

Chấn thương của tiền đạo người Slovenia đến đúng thời điểm MU đang cân nhắc để Joshua Zirkzee ra đi theo dạng cho mượn. Giờ mọi thứ phải tạm dừng. Amorim lo ngại anh sẽ mất Sesko trong nhiều tuần, và điều đó khiến hàng công vốn mỏng lại càng mong manh.

Zirkzee ngồi trên ghế dự bị trong trận gặp Spurs nhưng không được vào sân, vì Amorim đã dùng hết năm quyền thay người. Từ đầu mùa, chân sút người Hà Lan mới thi đấu 82 phút tại Premier League, quá ít cho một tài năng từng được kỳ vọng sẽ bùng nổ ở Old Trafford.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Graeme Bailey, MU đã nhận được vài đề nghị hỏi mượn Zirkzee từ các CLB châu Âu. Một thỏa thuận cho mượn vào tháng 1 từng gần như hoàn tất. Nhưng giờ, tương lai của anh phụ thuộc hoàn toàn vào tình trạng của Sesko.

Zirkzee hiểu rõ tình thế. Anh biết mình sẽ chỉ được rời đi nếu Amorim có đủ tiền đạo trong tay. Sesko chấn thương, còn Cunha vốn không phải mẫu trung phong thuần túy. Chính vì thế, Zirkzee có thể sẽ được giữ lại để đảm bảo chiều sâu đội hình.

Amorim vẫn tin vào lối chơi pressing linh hoạt, nhưng ông cần ít nhất hai tiền đạo đúng nghĩa để xoay tua. Nếu Sesko phải nghỉ dài, Zirkzee có thể từ “người thừa” trở thành giải pháp bắt buộc.

Ở thời điểm lịch thi đấu dày đặc, MU không thể mạo hiểm với một hàng công chỉ còn một mũi nhọn. Vì thế, thay vì tìm bến đỗ mới, Joshua Zirkzee nhiều khả năng sẽ phải ở lại Old Trafford, không phải vì phong độ, mà vì hoàn cảnh.