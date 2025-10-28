MU chốt tương lai 2 cầu thủ

HLV Ruben Amorim đã ra quyết định về tương lai của Joshua Zirkzee và Kobbie Mainoo sau chiến thắng 4-2 trước Brighton ở vòng 9 Premier League.

MU muốn giữ Mainoo. Ảnh: Reuters.

Theo The Sun, Manchester United không có ý định để cả hai rời đi trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2026. Đội hình “Quỷ đỏ” dự kiến sẽ bị ảnh hưởng bởi Cúp bóng đá châu Phi (CAN 2026), khi các trụ cột như Bryan Mbeumo, Amad Diallo và Noussair Mazraoui trở về tuyển quốc gia.

Phát biểu trước truyền thông, HLV Amorim cho biết: “Ở CLB này, mọi tin đồn đều bị thổi phồng. Tôi hiểu các cầu thủ muốn ra sân, đặc biệt khi World Cup đang đến gần. Nhưng họ là người của MU, và chúng tôi cần tất cả để có một mùa giải thành công".

Mainoo mới chỉ có một lần đá chính ở mùa giải 2025/26, đó là trong thất bại sốc trước Grimsby Town tại League Cup. Kể từ tháng 5 đến nay, tiền vệ này vẫn chưa được đá chính ở Premier League.

Trong khi đó, Zirkzee đang phải cạnh tranh khốc liệt với hàng loạt cái tên như Mbeumo, Matheus Cunha, Benjamin Sesko và Mason Mount trên hàng công của MU. Nhiều đội bóng tại Italy và Tây Ban Nha muốn đón Zirkzee theo dạng cho mượn, nhưng vấp phải sự cứng rắn từ ban lãnh đạo “Quỷ đỏ”.

HLV Amorim thừa nhận việc không tham dự cúp châu Âu mùa này khiến cuộc cạnh tranh suất đá chính trở nên gay gắt hơn. Tuy nhiên, ông khẳng định rằng nếu nỗ lực tập luyện, bất kỳ cầu thủ nào cũng sẽ được trao cơ hội.

Hôm 1/11, MU sẽ có chuyến làm khách đến sân City Ground của Nottingham Forest tại Premier League.

Bốn bàn thắng của MU trước Brighton Đêm 25/10, Matheus Cunha, Casemiro và Bryan Mbeumo (cú đúp) tỏa sáng giúp MU thắng Brighton 4-2 thuộc vòng 9 Premier League.