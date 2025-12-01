Arne Slot tạo cú hích táo bạo khi để Mohamed Salah dự bị và thu về chiến thắng 2-0 trước West Ham thuộc vòng 13 Premier League tối 30/11.

Liverpool bắt đầu kỷ nguyên không Salah.

Không chỉ chấm dứt chuỗi sa sút, Liverpool còn phác họa hình hài của một tập thể đi tiếp mà không còn phụ thuộc tuyệt đối vào số 11 huyền thoại.

Liverpool hậu Salah

Liverpool không thắng vì Salah ngồi ngoài, nhưng họ thắng trong trận đầu tiên mà câu chuyện “Liverpool hậu Salah” trở thành hiện thực trên sân cỏ. Quyết định để ngôi sao Ai Cập dự bị lần đầu ở Premier League sau 53 trận đá chính liên tiếp là một lựa chọn lạ lẫm ở Anfield, nhưng nó đi kèm một thông điệp mạnh: Arne Slot sẵn sàng làm mới Liverpool, ngay cả khi phải động vào cầu thủ ghi 250 bàn trong 419 trận.

Chiến thắng 2-0 tại London Stadium diễn ra trong bối cảnh Liverpool chìm trong khủng hoảng. Họ thua 9/12 trận gần nhất, nhận 10 bàn trong 3 trận gần nhất và chỉ thắng 1 trận Premier League kể từ 20/9. Khi Sadio Mane và Roberto Firmino rời đi, Salah trở thành trụ cột cuối cùng của kỷ nguyên cũ. Nhưng ngay cả anh cũng rơi vào thời kỳ xuống phong độ: chỉ 4 bàn từ đầu mùa và không ghi bàn ở Premier League suốt nhiều tuần.

Slot nhận lời khuyên từ Wayne Rooney lẫn Alan Shearer rằng ông cần đưa ra “quyết định người lớn” - và ông đã làm. Slot không trừng phạt Salah, mà đặt ra sự cạnh tranh mà đội bóng đang thiếu. Phần còn lại là câu trả lời trên sân.

Liverpool chơi gọn gàng hơn, tốc độ hơn và cân bằng hơn. Dominik Szoboszlai được trả về vai trò tấn công, Cody Gakpo hoạt động rộng bên trái, còn Alexander Isak đá như trung phong đích thực. Kết quả là bàn thắng đầu tiên của Isak tại Premier League sau 310 phút tịt ngòi, cùng cú dứt điểm nặng ký của Gakpo ấn định thắng lợi.

Isak có bàn đầu tiên tại Premier League cho Liverpool.

Hai bàn vào lưới West Ham không chỉ giúp Liverpool giải tỏa áp lực mà còn cho họ một công thức mới. Wirtz, bản hợp đồng 116 triệu bảng, bắt đầu thể hiện lý do khiến anh trở thành một trong những tiền vệ được săn đón nhất châu Âu. Những pha xử lý mềm mại, thông minh và di chuyển tự do của cầu thủ 22 tuổi làm hàng thủ West Ham rối loạn. Isak nói anh “chờ bàn thắng này rất lâu”, nhưng điều Slot mong đợi hơn là sự tự tin trở lại của tiền đạo 125 triệu bảng.

Quan trọng không kém, hàng thủ Liverpool, vốn thủng 10 bàn trong 3 trận, được gia cố khi Joe Gomez đá hậu vệ phải thay Szoboszlai. Đây là lần đầu Gomez đá chính ở Premier League sau 11 tháng, và hàng thủ của Slot giữ sạch lưới, điều Liverpool chỉ làm được 2 lần trong 9 trận gần nhất.

Nhưng trong tất cả những thay đổi này, cái tên lớn nhất ngồi trên ghế dự bị vẫn là Salah. Anh không dự bị vì hết thời. Những con số vẫn chống lại mọi sự nghi ngờ: 300 trận Premier League, 188 bàn thắng, tỷ lệ thắng 64%. Trong mọi đấu trường, Liverpool thắng 263 trận khi Salah góp mặt, một tỷ lệ 63% quá thuyết phục. Không ai khác ở Anfield tạo ra mức độ ảnh hưởng lớn và lâu dài như vậy kể từ kỷ nguyên của Ian Rush.

Tuy nhiên, bóng đá luôn tiến hóa. Salah 33 tuổi, chuẩn bị dự CAN Cup và chỉ còn hai năm hợp đồng. Slot phải chuẩn bị cho tương lai, và West Ham là phép thử đầu tiên. Liverpool đá khác khi không có Salah: ít phụ thuộc vào tình huống một-đối-một, nhiều sắp đặt chiến thuật hơn, và có không gian để những tân binh như Wirtz hay Isak đóng vai trò trung tâm.

Không có Salah, Liverpool dễ đá hơn.

Điều này không có nghĩa Liverpool sẵn sàng gạch tên Salah. Alan Shearer cảnh báo việc “đánh giá thấp Salah là điều nguy hiểm”, và Slot cũng khẳng định “Salah vẫn có tương lai lớn tại CLB”. Nhưng khi phong độ đi xuống và đội bóng cần thay đổi, vị thế bất khả xâm phạm không còn phù hợp.

Liverpool tiến hoá ra sao?

Câu hỏi đặt ra không phải là Salah sẽ bị loại, mà là Liverpool sẽ tiến hóa ra sao để không phụ thuộc hoàn toàn vào anh. Trước West Ham, họ đưa ra câu trả lời đầu tiên: chiến thắng, lối chơi hợp lý, các tân binh hòa nhập, và bầu không khí nhẹ nhõm quay trở lại.

Sunderland đang chờ phía trước, và Slot sẽ phải đưa ra quyết định tiếp theo: gọi lại Salah hay tiếp tục hành trình thử nghiệm? Quyết định nào cũng mang rủi ro, nhưng ít nhất giờ đây Liverpool đã cho thấy họ có thể sống, chiến đấu và chiến thắng ngay cả khi không có số 11 quen thuộc trên sân.

Kỷ nguyên không Salah chưa bắt đầu. Nhưng có lẽ, Liverpool vừa bước qua cánh cửa đầu tiên.