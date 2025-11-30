Slot gây sốc với quyết định về Salah

Liverpool tiếp tục lao dốc, và HLV Arne Slot phản ứng bằng lựa chọn gây chú ý nhất mùa: để Mohamed Salah ngồi dự bị.

Salah mất chỗ trong đội hình Liverpool đá với West Ham.

Mohamed Salah bất ngờ phải ngồi dự bị trong chuyến làm khách của Liverpool trên sân West Ham thuộc vòng 13 Premier League lúc 21h15 ngày 30/11, đánh dấu lần đầu tiên Arne Slot để ngôi sao người Ai Cập xuất phát ngoài sân ở Premier League. Quyết định này phản ánh giai đoạn sa sút của cả đội bóng lẫn cá nhân Salah, khi Liverpool thua 6 trong 7 trận gần nhất và Salah chỉ ghi 4 bàn từ đầu mùa.

Trong nỗ lực vực dậy nhà đương kim vô địch, Slot xoay tua mạnh mẽ đội hình. Florian Wirtz trở lại sau hai trận vắng mặt vì chấn thương nhẹ, giúp Liverpool có thêm phương án sáng tạo ở tuyến giữa. Nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định việc để Salah dự bị không mang tính “trừng phạt”, mà là hệ quả từ mật độ 4 trận trong 10 ngày và sự cạnh tranh lớn trong đội hình.

“Không chỉ Salah, hôm nay chúng tôi có nhiều cầu thủ chất lượng phải ngồi dự bị”, Slot lý giải. “Đôi khi Isak ngồi ngoài, đôi khi là Wirtz. Tôi hiểu mọi người chú ý đến cầu thủ không đá chính, nhưng cũng cần nhìn vào những người ra sân. Đây không phải quyết định dễ dàng, và cũng không phải lần đầu tôi để Mo, Isak hay Etikite ngồi dự bị”.

Salah, người luôn là trụ cột không thể thay thế suốt nhiều mùa, giờ phải đối mặt thách thức mới trong bối cảnh Liverpool chật vật tìm lại quỹ đạo. Quyết định của Slot được xem là bước đi mạnh tay để làm mới lối chơi và đặt lại tiêu chuẩn cạnh tranh nội bộ khi hành trình bảo vệ danh hiệu đang ngày càng xa tầm tay.