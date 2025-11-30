Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Slot gây sốc với quyết định về Salah

  • Chủ nhật, 30/11/2025 21:06 (GMT+7)
  • 45 phút trước

Liverpool tiếp tục lao dốc, và HLV Arne Slot phản ứng bằng lựa chọn gây chú ý nhất mùa: để Mohamed Salah ngồi dự bị.

Salah mất chỗ trong đội hình Liverpool đá với West Ham.

Mohamed Salah bất ngờ phải ngồi dự bị trong chuyến làm khách của Liverpool trên sân West Ham thuộc vòng 13 Premier League lúc 21h15 ngày 30/11, đánh dấu lần đầu tiên Arne Slot để ngôi sao người Ai Cập xuất phát ngoài sân ở Premier League. Quyết định này phản ánh giai đoạn sa sút của cả đội bóng lẫn cá nhân Salah, khi Liverpool thua 6 trong 7 trận gần nhất và Salah chỉ ghi 4 bàn từ đầu mùa.

Trong nỗ lực vực dậy nhà đương kim vô địch, Slot xoay tua mạnh mẽ đội hình. Florian Wirtz trở lại sau hai trận vắng mặt vì chấn thương nhẹ, giúp Liverpool có thêm phương án sáng tạo ở tuyến giữa. Nhà cầm quân người Hà Lan khẳng định việc để Salah dự bị không mang tính “trừng phạt”, mà là hệ quả từ mật độ 4 trận trong 10 ngày và sự cạnh tranh lớn trong đội hình.

“Không chỉ Salah, hôm nay chúng tôi có nhiều cầu thủ chất lượng phải ngồi dự bị”, Slot lý giải. “Đôi khi Isak ngồi ngoài, đôi khi là Wirtz. Tôi hiểu mọi người chú ý đến cầu thủ không đá chính, nhưng cũng cần nhìn vào những người ra sân. Đây không phải quyết định dễ dàng, và cũng không phải lần đầu tôi để Mo, Isak hay Etikite ngồi dự bị”.

Salah, người luôn là trụ cột không thể thay thế suốt nhiều mùa, giờ phải đối mặt thách thức mới trong bối cảnh Liverpool chật vật tìm lại quỹ đạo. Quyết định của Slot được xem là bước đi mạnh tay để làm mới lối chơi và đặt lại tiêu chuẩn cạnh tranh nội bộ khi hành trình bảo vệ danh hiệu đang ngày càng xa tầm tay.

Hà Trang

Salah Mohamed Salah Slot Sân West Ham Salah Isak Arne Slot Liverpool West Ham

    Đọc tiếp

    Salah ich ky, lai khong chuyen bong hinh anh

    Salah ích kỷ, lại không chuyền bóng

    09:30 10/11/2025 09:30 10/11/2025

    0

    Cổ động viên Liverpool tức giận với pha xử lý gây tranh cãi của Mohamed Salah ở trận thua 0-3 trước Man City thuộc vòng 11 Premier League rạng sáng 10/11.

    Da den luc Salah ngoi du bi hinh anh

    Đã đến lúc Salah ngồi dự bị

    11:00 13/11/2025 11:00 13/11/2025

    0

    Liverpool đang khủng hoảng phong độ, và tâm điểm của câu chuyện không còn là hàng thủ hay tuyến giữa. Vấn đề được giới chuyên môn cho là nằm ở chính Mohamed Salah.

    Rooney khuyen Liverpool manh tay voi Salah hinh anh

    Rooney khuyên Liverpool mạnh tay với Salah

    04:58 25/11/2025 04:58 25/11/2025

    0

    Liverpool đang chìm trong khủng hoảng phong độ, và theo Wayne Rooney, Arne Slot cần một quyết định đủ lớn để lay động toàn đội, bắt đầu bằng việc để Mo Salah dự bị.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý