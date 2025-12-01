Tấm thẻ đỏ bị nghi ngờ của Paqueta

Tiền vệ Lucas Paqueta nổi giận sau khi bị đuổi khỏi sân ở trận thua 0-2 của West Ham trước Liverpool tại vòng 13 Premier League hôm 30/11.

Paqueta bị đuổi ở trận thua Liverpool. Ảnh: Reuters.

Trên sân nhà, Paqueta của West Ham bị truất quyền thi đấu sau hai thẻ vàng chỉ trong vòng một phút vì lỗi phản ứng và tranh cãi gay gắt với trọng tài.

Việc Paqueta nhận thẻ vàng và bị đuổi chóng vánh khiến dư luận tỏ ra ngờ vực. Một tài khoản viết trên X: “Sau khi Paqueta bị cáo buộc dính líu đến cá cược, tôi không thể xem việc cậu ấy nhận thẻ vàng là điều bình thường nữa". CĐV khác nhận xét: “Paqueta hành động đáng ngờ, không ai lại phản ứng mạnh đến thế sau khi bị phạt thẻ".

Không lâu sau khi trận đấu kết thúc, cầu thủ người Brazil đăng tải thông điệp đầy bức xúc trên mạng xã hội, cho rằng hành vi của anh là hệ quả từ áp lực kéo dài suốt hai năm qua.

“Thật nực cười khi sự nghiệp và cuộc sống của bạn bị ảnh hưởng trong hai năm mà không nhận được bất kỳ hỗ trợ tâm lý nào từ liên đoàn", Paqueta chia sẻ. “Có lẽ hành vi bộc phát này chỉ là phản chiếu những gì tôi đã phải trải qua và sẽ tiếp tục chịu đựng trong tương lai. Tôi xin lỗi nếu bản thân không hoàn hảo".

Paqueta nổi giận khi bị đuổi. Ảnh: Reuters.

Phát ngôn của Paqueta xuất hiện chỉ vài tháng sau khi anh được tuyên bố trắng án trong cáo buộc cố tình nhận thẻ vàng để phục vụ mục đích cá cược. Tiền vệ 27 tuổi từng đối mặt nguy cơ bị cấm thi đấu trọn đời trước khi vụ việc khép lại vào đầu năm nay.

HLV Nuno Santo của West Ham tỏ ra thận trọng khi được hỏi về cách hành xử của Paqueta: “Tôi không muốn bình luận nhiều. Việc đầu tiên là nói chuyện trực tiếp với Lucas để hiểu rõ cảm xúc và hành vi của cậu ấy".

Từ đầu mùa này, Paqueta bị phạt 7 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ sau 11 trận cho West Ham trên mọi đấu trường.

