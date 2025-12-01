Tuyển thủ Nhật Bản lại tỏa sáng

Tiền đạo Ayase Ueda tiếp tục duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng trong chiến thắng 2-1 của Feyenoord trước Telstar ở vòng 14 giải VĐQG Hà Lan rạng sáng 1/12.

Ueda lại tỏa sáng ở Feyenoord.

Phút 25, Ueda mở tỷ số cho Feyenoord, tạo tiền đề giúp đội khách giành trọn 3 điểm trước đội xếp chót bảng Telstar. Đây cũng là bàn thắng thứ 14 sau 14 vòng đấu của Ueda, thành tích giúp anh tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Eredivisie mùa này.

Đây cũng là bàn thắng thứ hai liên tiếp của Ueda trong hai trận gần nhất. Hôm 28/11, tuyển thủ Nhật Bản cũng ghi một bàn trong trận thua 1-3 của Feyenoord trước Celtic ở vòng phân hạng Europa League.

Chiến thắng trước Telstar giúp Feyenoord giải tỏa phần nào áp lực. Trước đó, đội bóng của HLV Robin van Persie trải qua 4 thất bại liên tiếp trên mọi đấu trường. Sau khởi đầu mùa giải đầy hứa hẹn, Feyenoord bất ngờ sa sút nghiêm trọng trong tháng 11, liên tục mất điểm tại giải VĐQG và đánh rơi ngôi đầu vào tay PSV.

Giữa bức tranh ảm đạm ấy, Ueda vẫn là điểm sáng hiếm hoi. Truyền thông Hà Lan không tiếc lời khen ngợi “số 9” của Feyenoord. Tờ Telegraaf ca ngợi: “Ueda là sự kết hợp hoàn hảo giữa tốc độ, sự chuẩn xác trong dứt điểm và bản năng sát thủ đáng gờm”.

Hôm 20/10, Ueda lập cú hat-trick trong chiến thắng 7-0 trước Heracles Almelo, qua đó chạm mốc lịch sử khi trở thành người ghi bàn thứ 5.000 cho Feyenoord tại giải VĐQG Hà Lan.

