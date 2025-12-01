Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Real Madrid mất ngôi đầu vào tay Barcelona

  • Thứ hai, 1/12/2025 05:54 (GMT+7)
  • 32 phút trước

Rạng sáng 1/12 (giờ Hà Nội), Real Madrid chỉ có được trận hòa 1-1 nhọc nhằn trên sân Girona thuộc vòng 14 La Liga.

Mbappe ghi bàn, song Real hòa thất vọng.

Trận hòa thứ 3 liên tiếp ở La Liga khiến Real Madrid tụt xuống vị trí thứ 3 khi kém Barcelona một điểm, qua đó đặt Xabi Alonso vào tâm điểm chỉ trích. Từ chỗ bỏ cách đối thủ 5 điểm sau El Clasico, "Los Blancos" giờ rơi vào thế bám đuổi.

Đội bóng của Alonso nhập cuộc không tệ. Trong hơn 10 phút đầu, Arda Guler rồi Kylian Mbappe đều có cơ hội mở tỷ số nhưng lại dứt điểm thiếu chính xác. Vinicius Junior cũng gây tiếc nuối khi sút vọt xà ở cự ly cận thành.

Real Madrid tưởng như vượt lên ở phút 40 khi Mbappe khống chế rồi dứt điểm tung lưới Gazzaniga. Nhưng VAR vào cuộc và phát hiện bóng chạm vào tay tiền đạo người Pháp. Bàn thắng bị tước đi, và đó trở thành cái đà để Girona bùng nổ. Phút bù giờ hiệp một, Tsygankov xử lý tinh tế rồi nhả bóng cho Ounahi tung cú cứa lòng hoàn hảo, đưa Girona dẫn trước 1-0.

Bị dồn vào thế khó, Real Madrid bước vào hiệp hai với quyết tâm cao hơn. Sau hàng loạt nỗ lực, bước ngoặt đến ở phút 65. Vinicius bị Rincon phạm lỗi trong vòng cấm. Mbappe lãnh nhiệm vụ đá phạt đền và lạnh lùng đưa bóng vào góc trái, gỡ hòa 1-1 và nâng số bàn tại La Liga mùa này lên con số 14.

Phần còn lại của trận đấu diễn ra như một cuộc chiến nghẹt thở. Bellingham đánh đầu hiểm, Vinicius phung phí thêm hai cơ hội, còn Girona đáp trả bằng các pha uy hiếp khiến khung thành Real nhiều lần chao đảo. Mbappe thậm chí suýt trở thành người hùng ở phút bù giờ, nhưng cú sút trong vùng cấm lại đi chệch cột.

Kết quả hòa 1-1 khiến Real Madrid chìm trong thất vọng. Lần đầu tiên kể từ tháng 2, "Los Blancos" trải qua chuỗi 3 trận liền không thắng ở La Liga.

