Yamal giúp Barca chiếm ngôi đầu của Real

  • Thứ bảy, 29/11/2025 21:50 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Rạng sáng 30/11, Lamie Yamal ghi bàn và kiến tạo giúp Barca đánh bại Alaves 3-1 ở vòng 14 La Liga.

Với lợi thế sân nhà, Barcelona được kỳ vọng giành 3 điểm để tạm chiếm ngôi đầu của Real Madrid. Tuy nhiên, tham vọng của đội bóng xứ Catalonia bị dội gáo nước lạnh ở ngay giây 45. Ở một pha phòng ngự phạt góc, Marc Casado phá bóng lỗi khiến hàng thủ chủ nhà lâm vào thế bị động. Pablo Ibanez chớp cơ hội để dứt điểm cận thành, mở tỷ số cho Alaves.

Sau bàn thua, Barca vùng lên mạnh mẽ. Lamine Yamal duy trì phong độ ấn tượng tại La Liga với bàn gỡ hòa ở ngay phút thứ 9. Từ pha căng ngang của Raphinha, Dani Olmo băng vào nhưng dứt điểm hụt. Yamal có mặt đúng lúc để đệm cận thành, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Barcelona anh 1Barcelona anh 2Barcelona anh 3Barcelona anh 4

Yamal góp công vào 3 bàn thắng trong 2 trận đấu đầu tiên của bản thân trên sân Camp Nou.

Đến phút 26, Raphinha tiếp tục ghi dấu ấn với tình huống xâm nhập vùng cấm, trước khi chuyền ngang để Olmo giúp chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Những phút cuối trận, Yamal có cơ hội hoàn tất cú đúp. Cầu thủ sinh năm 2007 rê qua thủ môn nhưng cú sút bằng chân phải lại đưa bóng tìm đến cột. Trước đó, tuyển thủ Tây Ban Nha còn bị trọng tài từ chối một quả phạt đền, sau tình huống đi bóng kỹ thuật trong vùng cấm Alaves.

Sang hiệp hai, HLV Hansi Flick thực hiện nhiều sự điều chỉnh, trong đó có việc tung Marcus Rashford vào sân. Dù vậy, cầu thủ người Anh lại không thể giúp mặt trận tấn công của đội chủ nhà khởi sắc. Nửa đầu hiêp hai trôi qua với tốc độ khá chậm. Chủ nhà chỉ có một cơ hội đáng chú ý là pha đánh đầu của Robert Lewandowski.

Đến phút 71, Barca mới có thêm một pha dàn xếp đáng chú ý. Đường chuyền từ cánh phải đặt Olmo vào vị trí thuận lợi nhưng tuyển thủ Tây Ban Nha lại dứt điểm chệch cột.

Sau quãng thời gian thi đấu nhạt nhòa với nhiều pha xử lý lỗi, Yamal cuối cùng cũng để lại thêm dấu ấn với đường chuyền xé toang hàng thủ đội khách, tạo điều kiện để Olmo thoát xuống, hoàn tất cú đúp ở phút 90+3.

Chiến thắng này giúp Barca chiếm ngôi đầu của Real Madrid với 2 điểm nhiều hơn (34 so với 32) nhưng chơi hơn một trận. Ở vòng này, thầy trò Xabi Alonso sẽ hành quân đến sân của Girona.

Barcelona anh 5

Sơ đồ chiến thuật của 2 CLB.

