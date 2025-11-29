Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Aguero tiết lộ khả năng Messi trở lại Barcelona

  • Thứ bảy, 29/11/2025 09:15 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sergio Aguero tin rằng Lionel Messi hoàn toàn có thể khoác áo Barcelona thêm một lần nữa trước khi treo giày.

Aguero khẳng định Messi có thể trở lại Barcelona.

Sergio Aguero vừa thổi bùng thêm làn sóng đồn đoán về tương lai Lionel Messi, trong bối cảnh siêu sao 37 tuổi bất ngờ trở lại Barcelona cùng vợ Antonela. Chuyến đi khiến dư luận đặt câu hỏi liệu mối duyên hơn 20 năm giữa Messi và Barca có thể nối lại, nhất là khi chính Leo thừa nhận anh và Antonela “liên tục nói về chuyện trở lại”, còn Chủ tịch Joan Laporta từng úp mở khả năng mượn Messi từ Inter Miami.

Aguero khẳng định không nên sớm đóng lại cánh cửa ấy. “Messi là cầu thủ quan trọng nhất lịch sử Barcelona, là biểu tượng của CLB và của cả thành phố”, cựu tiền đạo Argentina nói. “Anh ấy gắn liền với Barcelona. Tôi tin Leo rất vui khi được đặt chân lên Camp Nou một lần nữa. Tôi nghĩ chương đó vẫn chưa khép lại”.

Messi và Aguero là đôi bạn thân hiếm có trong bóng đá hiện đại. Cả hai trưởng thành từ các đội trẻ Argentina, chơi 88 trận cùng nhau ở đội tuyển và có thời gian ngắn chung màu áo Barca trước khi Messi buộc phải rời Camp Nou năm 2021 vì khủng hoảng tài chính. Aguero phải giải nghệ chỉ vài tháng sau do loạn nhịp tim, bỏ lỡ World Cup 2022, giải đấu Messi dẫn dắt Argentina lên đỉnh.

Dù vậy, "El Kun" vẫn tin Messi còn đủ khả năng dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. “Ai cũng muốn Leo chơi mãi, nhưng điều đó không thể”, Aguero nói. “Chúng ta cần tận hưởng từng khoảnh khắc Messi còn trên sân. Còn anh ấy sẽ tự biết mình có thể đi tiếp đến đâu”.

Khi được hỏi về cơ hội bảo vệ ngôi vương của Argentina, Aguero không do dự: “Tại sao không? Argentina giữ được bộ khung, lối chơi và khát vọng chiến thắng. HLV Scaloni cũng tìm ra nhiều gương mặt mới phù hợp. World Cup luôn khó lường, nhưng Argentina vẫn là ứng viên nhờ lịch sử và sức mạnh hiện tại”.

Những lời của Aguero không chỉ tôn vinh Messi, mà còn khiến câu chuyện tái ngộ Barca của Leo trở nên nóng hơn bao giờ hết.

Messi suýt trở lại Barca

Tờ Sport tiết lộ Lionel Messi đạt thỏa thuận trở lại Barcelona vào năm 2023, thậm chí hợp đồng được soạn thảo, nhưng cuộc tái ngộ trong mơ ấy đã đổ bể.

19:20 26/11/2025

Messi nới rộng khoảng cách với Ronaldo

Cuộc đua thành tích giữa Lionel Messi và Cristiano Ronaldo lại thu hút sự chú ý của dư luận.

00:00 25/11/2025

Messi, Ronaldo quá hay

Sáng 24/11, Lionel Messi và Cristiano Ronaldo tiếp tục khẳng định vị thế siêu sao khi cùng tạo nên khoảnh khắc bùng nổ làng bóng đá toàn cầu.

11:00 24/11/2025

Cuốn sách “Fear and Loathing in La Liga” của nhà báo thể thao nổi tiếng Sid Lowe, một chuyên gia về bóng đá Tây Ban Nha trên Guardian, xuất bản năm 2014, kể về những chuyện trong và ngoài sân cỏ xoay quanh các trận El Clasico xuyên suốt lịch sử.

Minh Nghi

Messi Sergio Aguero Messi

    Đọc tiếp

    Neymar ghi ban bat chap chan thuong hinh anh

    Neymar ghi bàn bất chấp chấn thương

    33 phút trước 09:58 29/11/2025

    0

    Sáng 29/11 (giờ Hà Nội), Neymar ghi bàn và kiến tạo giúp Santos hạ gục Recife với tỷ số 3-0 thuộc vòng 36 giải VĐQG Brazil.

    Khong ai muon kien FIFA vi giam an cho Ronaldo hinh anh

    Không ai muốn kiện FIFA vì giảm án cho Ronaldo

    58 phút trước 09:33 29/11/2025

    0

    Câu chuyện về tấm thẻ đỏ của Cristiano Ronaldo chưa khép lại. Mỗi ngày trôi qua, nó lại xuất hiện thêm những lớp diễn giải mới, và không ít trong đó mang màu sắc “nêm gia vị”, khiến dư luận càng sôi sục hơn.

    Sao tuyen Anh hen ho ban gai hon 6 tuoi hinh anh

    Sao tuyển Anh hẹn hò bạn gái hơn 6 tuổi

    1 giờ trước 09:22 29/11/2025

    0

    Morgan Rogers và Leah Taylor, người mẫu kiêm ngôi sao Love Island, được phát hiện tận hưởng kỳ nghỉ lãng mạn tại vùng Cotswolds thơ mộng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý