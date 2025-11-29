Aguero tiết lộ khả năng Messi trở lại Barcelona

Sergio Aguero tin rằng Lionel Messi hoàn toàn có thể khoác áo Barcelona thêm một lần nữa trước khi treo giày.

Aguero khẳng định Messi có thể trở lại Barcelona.

Sergio Aguero vừa thổi bùng thêm làn sóng đồn đoán về tương lai Lionel Messi, trong bối cảnh siêu sao 37 tuổi bất ngờ trở lại Barcelona cùng vợ Antonela. Chuyến đi khiến dư luận đặt câu hỏi liệu mối duyên hơn 20 năm giữa Messi và Barca có thể nối lại, nhất là khi chính Leo thừa nhận anh và Antonela “liên tục nói về chuyện trở lại”, còn Chủ tịch Joan Laporta từng úp mở khả năng mượn Messi từ Inter Miami.

Aguero khẳng định không nên sớm đóng lại cánh cửa ấy. “Messi là cầu thủ quan trọng nhất lịch sử Barcelona, là biểu tượng của CLB và của cả thành phố”, cựu tiền đạo Argentina nói. “Anh ấy gắn liền với Barcelona. Tôi tin Leo rất vui khi được đặt chân lên Camp Nou một lần nữa. Tôi nghĩ chương đó vẫn chưa khép lại”.

Messi và Aguero là đôi bạn thân hiếm có trong bóng đá hiện đại. Cả hai trưởng thành từ các đội trẻ Argentina, chơi 88 trận cùng nhau ở đội tuyển và có thời gian ngắn chung màu áo Barca trước khi Messi buộc phải rời Camp Nou năm 2021 vì khủng hoảng tài chính. Aguero phải giải nghệ chỉ vài tháng sau do loạn nhịp tim, bỏ lỡ World Cup 2022, giải đấu Messi dẫn dắt Argentina lên đỉnh.

Dù vậy, "El Kun" vẫn tin Messi còn đủ khả năng dự kỳ World Cup thứ sáu trong sự nghiệp. “Ai cũng muốn Leo chơi mãi, nhưng điều đó không thể”, Aguero nói. “Chúng ta cần tận hưởng từng khoảnh khắc Messi còn trên sân. Còn anh ấy sẽ tự biết mình có thể đi tiếp đến đâu”.

Khi được hỏi về cơ hội bảo vệ ngôi vương của Argentina, Aguero không do dự: “Tại sao không? Argentina giữ được bộ khung, lối chơi và khát vọng chiến thắng. HLV Scaloni cũng tìm ra nhiều gương mặt mới phù hợp. World Cup luôn khó lường, nhưng Argentina vẫn là ứng viên nhờ lịch sử và sức mạnh hiện tại”.

Những lời của Aguero không chỉ tôn vinh Messi, mà còn khiến câu chuyện tái ngộ Barca của Leo trở nên nóng hơn bao giờ hết.