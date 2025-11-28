Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Isco khâu 7 mũi

  • Thứ sáu, 28/11/2025 19:39 (GMT+7)
Isco buộc phải nghỉ thi đấu do chấn thương nặng trong trận Real Betis thắng Utrecht 2-1 thuộc vòng phân hạng Europa League rạng sáng 28/11.

Sự cố xảy ra chỉ 10 phút sau tiếng còi khai cuộc, khi Isco và Amrabat cùng lao vào tranh bóng và va chạm cực mạnh. Cả hai phải rời sân lập tức. HLV HLV Manuel Pellegrini xác nhận Isco bị rách sâu và phải khâu tới 7 mũi, may mắn không gãy xương nhưng không kịp hồi phục cho trận gặp Sevilla. Amrabat cũng khó có khả năng ra sân.

Betis thậm chí mất cả Antony do án treo giò. Đây là đòn giáng mạnh vào kế hoạch nhân sự của Betis, nhất là khi Isco chỉ vừa trở lại đội hình chính 3 ngày trước, sau thời gian dài điều trị chấn thương. Theo truyền thông Tây Ban Nha, vị trí bị rách là ở mắt cá.

Dù gặp tổn thất lớn, Betis kịp giành chiến thắng 2-1 trước Utrecht nhờ bàn mở tỷ số của Cucho Hernandez ở phút 42 và pha lập công của Abde Ezzalzouli đầu hiệp hai. Utrecht gỡ lại một bàn ở phút 55 nhưng không đủ để ngăn Betis giành trọn vẹn 3 điểm. Kết quả giúp đội bóng xứ Andalusia giữ vững vị trí thứ 5 tại Europa League với 11 điểm sau 5 lượt trận.

Trước thềm derby Seville tại sân Ramon Sanchez Pizjuan vào ngày 30/11, Betis buộc phải xoay tua ở tuyến giữa. Những cái tên như Nelson Deossa hay Pablo Fornals nhiều khả năng sẽ được trao cơ hội thay thế Isco.

Tại La Liga, Betis cũng đứng thứ 5 với 21 điểm sau 13 vòng đấu.

