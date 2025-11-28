Bi kịch bóng đá của Isco

Rạng sáng 28/11, Isco lại dính chấn thương trong chiến thắng 2-1 của Real Betis trước Utrecht thuộc vòng phân hạng Europa League 2025/26.

Isco va chạm với Amrabat và rời sân chỉ sau 10 phút thi đấu.

Chỉ 10 phút sau khi được đá chính trở lại, Isco một lần nữa phải rời sân trong đau đớn. Tình huống va chạm đầy oan nghiệt xảy ra khi chính đồng đội Sofyan Amrabat vô tình tung cú sút trúng chân Isco trong lúc cả hai cùng lao vào tranh chấp. Bi kịch với tiền vệ người Tây Ban Nha bởi anh mới bình phục chấn thương được 3 ngày.

Isco lập tức đổ gục xuống sân, gương mặt thất thần cho thấy rõ sự bất lực. Anh cố gắng đứng dậy nhưng không thể tự bước đi, buộc phải rời sân nhờ sự hỗ trợ của hai nhân viên y tế. Hình ảnh khiến người hâm mộ không khỏi chạnh lòng với cầu thủ từng được xem là một trong những nghệ sĩ xử lý bóng đẹp mắt nhất thế hệ mình.

Oái oăm hơn, chỉ ít phút sau, đến lượt Amrabat cũng cảm thấy đau và phải xin rời sân. Từ một pha bóng tưởng như vô hại, Betis mất liền hai trụ cột ngay trước thềm trận derby Seville đầy căng thẳng ở La Liga vào cuối tuần này.

Đây là cú đòn giáng mạnh vào kế hoạch của HLV Manuel Pellegrini, nhất là khi Isco vừa trở lại. Anh là nguồn sáng tạo quan trọng nhất của Betis. Viễn cảnh thiếu vắng cả Isco lẫn Amrabat trong trận đấu sắp tới khiến nỗi lo của Betis càng thêm chồng chất.

Trong khi đó, câu chuyện về những chấn thương dai dẳng đang trở thành bi kịch thực sự với Isco ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Anh dính chấn thương nặng vào tháng 8 khi gãy xương mác và chỉ mới trở lại tập luyện từ đầu tháng này.