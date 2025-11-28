Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Bi kịch bóng đá của Isco

  • Thứ sáu, 28/11/2025 10:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Rạng sáng 28/11, Isco lại dính chấn thương trong chiến thắng 2-1 của Real Betis trước Utrecht thuộc vòng phân hạng Europa League 2025/26.

Isco anh 1

Isco va chạm với Amrabat và rời sân chỉ sau 10 phút thi đấu.

Chỉ 10 phút sau khi được đá chính trở lại, Isco một lần nữa phải rời sân trong đau đớn. Tình huống va chạm đầy oan nghiệt xảy ra khi chính đồng đội Sofyan Amrabat vô tình tung cú sút trúng chân Isco trong lúc cả hai cùng lao vào tranh chấp. Bi kịch với tiền vệ người Tây Ban Nha bởi anh mới bình phục chấn thương được 3 ngày.

Isco lập tức đổ gục xuống sân, gương mặt thất thần cho thấy rõ sự bất lực. Anh cố gắng đứng dậy nhưng không thể tự bước đi, buộc phải rời sân nhờ sự hỗ trợ của hai nhân viên y tế. Hình ảnh khiến người hâm mộ không khỏi chạnh lòng với cầu thủ từng được xem là một trong những nghệ sĩ xử lý bóng đẹp mắt nhất thế hệ mình.

Oái oăm hơn, chỉ ít phút sau, đến lượt Amrabat cũng cảm thấy đau và phải xin rời sân. Từ một pha bóng tưởng như vô hại, Betis mất liền hai trụ cột ngay trước thềm trận derby Seville đầy căng thẳng ở La Liga vào cuối tuần này.

Đây là cú đòn giáng mạnh vào kế hoạch của HLV Manuel Pellegrini, nhất là khi Isco vừa trở lại. Anh là nguồn sáng tạo quan trọng nhất của Betis. Viễn cảnh thiếu vắng cả Isco lẫn Amrabat trong trận đấu sắp tới khiến nỗi lo của Betis càng thêm chồng chất.

Trong khi đó, câu chuyện về những chấn thương dai dẳng đang trở thành bi kịch thực sự với Isco ở giai đoạn cuối sự nghiệp. Anh dính chấn thương nặng vào tháng 8 khi gãy xương mác và chỉ mới trở lại tập luyện từ đầu tháng này.

Isco sắp nhận lương cao nhất Betis

Real Betis đang tiến gần việc chốt hợp đồng mới với Isco, qua đó giữ chân cựu sao Real Madrid tại Benito Villamarin ít nhất đến năm 2028.

16:27 21/11/2025

Isco khiến Betis lo sốt vó sau trận giao hữu với Malaga

Real Betis rời Costa del Sol Trophy mà không mang về bất kỳ tín hiệu tích cực nào, ngoại trừ nỗi lo lớn mang tên Isco.

06:08 10/8/2025

Gavi gây sốc khi gọi Isco là thần tượng thời thơ ấu

Tài năng trẻ của Barcelona - Gavi - vừa khiến nhiều người ngỡ ngàng khi thổ lộ cái tên mà anh luôn ngưỡng mộ từ thuở nhỏ.

16:00 2/8/2025

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

Minh Nghi

Isco Isco Isco

    Đọc tiếp

    Chuyen gi dang xay ra voi Filip Nguyen? hinh anh

    Chuyện gì đang xảy ra với Filip Nguyễn?

    29 phút trước 10:46 28/11/2025

    0

    Sai lầm của Nguyễn Filip Nguyễn trước Bắc Kinh Quốc An tái hiện chính những lỗi ở lượt đi. Khi một thủ môn lặp lại sai sót theo cùng một cách, vấn đề không còn là tai nạn mà là dấu hiệu bất ổn đáng báo động.

    Kroos duoc vinh danh hinh anh

    Kroos được vinh danh

    1 giờ trước 10:07 28/11/2025

    0

    Toni Kroos vừa được vinh danh bằng một trong những phần thưởng cao quý nhất của nước Đức trong buổi lễ trang trọng tổ chức tại khu VIP sân Santiago Bernabeu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý